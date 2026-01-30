30 de enero de 2026 - 15:20

Consumo: las ventas de electrodomésticos crecieron un 23% en 2025 a pesar de un escenario negativo

Las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las que empujaron el crecimiento. Una consultora explicó los motivos de este repunte en un rubro muy complicado.

Electrodomésticos repuntaron en gran medida en 2025..

Electrodomésticos repuntaron en gran medida en 2025..

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un escenario nacional marcado por la cautela del consumo, el mercado de electrodomésticos dejó una de las pocas señales positivas del año. Las ventas del sector cerraron 2025 con un crecimiento interanual del 23%, lo que lo convirtió en uno de los rubros más dinámicos dentro de los bienes durables.

Leé además

El consumo creció 2,5% en 2025

El consumo creció 2,5% en 2025, aunque diciembre volvió a mostrar una caída interanual

Por Redacción Economía
pagas de mas en la factura de luz sin saberlo: el error comun en casa que encarece

Pagás de más en la factura de luz sin saberlo: el error común en casa que encarece

Por Andrés Aguilera

El repunte se dio en un contexto de mayor apertura de importaciones, mayor disponibilidad de productos y una baja sostenida de precios. Del sector, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las que más empujaron, con una suba del 36% anual, muy por encima del promedio general.

Este resultado posicionó a los electrodomésticos entre los grandes ganadores del año, según un informe de la consultora NielsenIQ, en línea con otros mercados de bienes durables como autos y motos.

Importaciones: afuera desregulaciones

El 2025 fue un año récord para las importaciones, favorecidas por la desregulación del comercio exterior. Esto permitió ampliar significativamente el surtido y el volumen disponible, especialmente en categorías que habían estado limitadas por restricciones a las importaciones en años previos.

Incluso, el incremento de la oferta derivó en deflación durante varios meses, llevando a valores históricamente bajos y a una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Variación de precios y despidos por la caída de producción

Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En pesos, las caídas también fueron significativas: 10% y 18%, respectivamente.

La llegada de productos importados impactó sobre la producción local. Las empresas redujeron sus plantillas y volúmenes de fabricación, como ocurrió con Whirlpool, que bajó la persiana en su planta de lavarropas en Pilar.

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, dijo que “la combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

crisis en un icono de las hamburguesas: suspenden a 450 trabajadores por caida del consumo y las exportaciones

Crisis en un icono de las hamburguesas: suspenden a 450 trabajadores por caída del consumo y las exportaciones

Por Redacción Economía
el mercado inmobiliario arranco el ano con consultas y altas expectativas

El mercado inmobiliario arrancó el año con consultas y altas expectativas

Por Diana Chiani
Santiago Bausili, presidente del Banco Central

El Banco Central advierte riesgos inflacionarios en el corto plazo y anticipa nuevos recortes

Por Redacción Economía
subsidios: las distribuidoras electricas comenzaron a informar a los que se quedan afuera y hay sorpresa

Subsidios: Las distribuidoras eléctricas comenzaron a informar a los que se quedan afuera y hay sorpresa

Por Diana Chiani