Consumo: las ventas de electrodomésticos crecieron un 23% en 2025 a pesar de un escenario negativo

En un escenario nacional marcado por la cautela del consumo , el mercado de electrodomésticos dejó una de las pocas señales positivas del año. Las ventas del sector cerraron 2025 con un crecimiento interanual del 23% , lo que lo convirtió en uno de los rubros más dinámicos dentro de los bienes durables.

El repunte se dio en un contexto de mayor apertura de importaciones, mayor disponibilidad de productos y una baja sostenida de precios . Del sector, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las que más empujaron, con una suba del 36% anual, muy por encima del promedio general.

Este resultado posicionó a los electrodomésticos entre los grandes ganadores del año, según un informe de la consultora NielsenIQ, en línea con otros mercados de bienes durables como autos y motos.

El 2025 fue un año récord para las importaciones, favorecidas por la desregulación del comercio exterior. Esto permitió ampliar significativamente el surtido y el volumen disponible, especialmente en categorías que habían estado limitadas por restricciones a las importaciones en años previos.

Incluso, el incremento de la oferta derivó en deflación durante varios meses, llevando a valores históricamente bajos y a una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Variación de precios y despidos por la caída de producción

Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En pesos, las caídas también fueron significativas: 10% y 18%, respectivamente.

La llegada de productos importados impactó sobre la producción local. Las empresas redujeron sus plantillas y volúmenes de fabricación, como ocurrió con Whirlpool, que bajó la persiana en su planta de lavarropas en Pilar.

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, dijo que “la combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”.