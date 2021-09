Construir una casa tradicional económica cuesta casi $ 5 millones

De acuerdo a un informe del Centro de Ingenieros, en Mendoza no cuesta menos de $ 4.910.622 construir una casa básica de 61 m² de material tradicional. En tanto, para edificar una vivienda con mejores terminaciones y una superficie de 136 m2, se deben desembolsar unos $ 16.365.152.

Ahora bien, según las estadísticas oficiales, en marzo 2021 el salario bruto promedio era de $ 62 mil en la provincia ($ 51.460 de bolsillo), por lo que los economistas estiman que el sueldo medio actual oscila entre los $ 54 mil y los $ 57 mil netos. En cualquier caso, se requieren de seis años y medio a siete años de salarios completos para poder llegar a construir la vivienda más económica

Claro está, que ninguna familia puede destinar un sueldo promedio entero a construir si no tiene un segundo ingreso o ahorros a su disposición. Es que el valor de la Canasta Básica Total (CBT) ya supera los $ 61 mil y la perdida del poder adquisitivo de los salarios es cada vez más pronunciada. Ante este escenario, el acceso a un crédito hipotecario es prácticamente la única opción para poder alcanzar el sueño de la casa propia.

Los costos en detalle

De acuerdo al informe del Centro de Ingenieros, el costo por metro cuadrado de una vivienda económica de construcción tradicional es de $ 80.502 y el de una casa de mediana calidad llega a $ 120.332.

Para aquellos que tienen ahorros en dólares y teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación, los valores que calcula el Centro son de U$S 837/m2 para la vivienda económica y U$S 1.252/m2 para la vivienda de mediana calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue, los valores son U$S 460/m2 y US$ 688/m2 respectivamente.

Créditos y beneficios para quienes construyan

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una nueva línea de crédito destinada a la refacción, ampliación y finalización de vivienda única y de ocupación permanente en todo el país. Los préstamos podrán ser de hasta $ 2 millones, con una tasa fija del 19% durante el primer año, sin garantía hipotecaria y se podrán pagar en un máximo de 10 años.

El valor de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos demostrables, pero se pueden sumar los ingresos de dos titulares y dos cotitulares. Los requisitos globales para el acceso al crédito se pueden consultar en www.bna.com.ar.

Por otro lado, el 1 de septiembre abrió la segunda convocatoria para una nueva etapa del programa de fomento a la inversión que propone, devoluciones en lo invertido que van de 40% a 45% en Aportes No Reembolsables y dinero en una billetera virtual que luego puede ser utilizada para adquirir insumos y servicios de Mendoza. Los proyectos se presentan en la página del ministerio de Economía de la provincia (https://www.mendoza.gov.ar/economia/mendoza-Activa/), en donde también se pueden ver las condiciones de cada línea.

Además de construcción, Mendoza Activa abarca a otros siete sectores, incluyendo hidrocarburos. El programa cuenta además con 23 subprogramas, que incluyen la construcción de viviendas rurales y complejos habitacionales, además de inversores que no sean de la provincia pero planeen un plan productivo en la provincia.

En lo que respecta puntualmente a la construcción de casas, Mendoza Activa ofrece cuatro alternativas diferentes. Por un lado está el subprograma de construcción individual, que consiste en un esquema de llave en mano para el pago materiales, servicios técnicos y mano de obra afectada a la construcción, ampliación, terminación y refacción de unidades habitacionales. Las inversiones podrán incluir obras de urbanización.

Por otro lado está la mencionada línea de construcción de complejos habitacionales para la compra de materiales, servicios técnicos y mano de obra afectada a la edificación de complejos habitacionales.

El subprograma de vivienda rural también reintegra lo invertido en materiales, servicios técnicos, mano de obra y obras llave en mano realizadas en el campo.

Por último, se puede mencionar el subprograma de “construcción y urbanización”, que incluye a las inversiones para edificar desde cero, hacer refacciones, terminaciones y ampliación de sedes y establecimientos de uso recreativos y/o deportivos, redes de agua y conexión de agua, red de desagües, red eléctrica y conexión eléctrica, y red peatonal (veredas, puentes y esquinas) de asociaciones vecinales, sindicales, gremiales entre otras.

Oportunidades para comprar una vivienda

El Gobierno provincial habilitó una nueva inscripción al plan de viviendas Mendoza Construye, destinado a las familias con ingresos medios. Se trata de 180 casas entre las que podrán elegir los postulantes que, además, tengan ahorros por el 25% del valor de la vivienda.

La diferencia entre el dinero del que dispongan los postulantes (del 25% del valor de cada unidad), y el monto final, será aportada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se hará cargo de financiar el 75%. Según informaron desde el organismo, las viviendas cuentan con entrega inmediata para quienes superen todas las instancias evaluativas.

Para conocer las viviendas a las que se podrán postular los interesados, se deberá ingresar a la web oficial del IPV (www.ipvmendoza.gov.ar) y registrarse cargando los datos personales que se solicitan. Una vez completado este paso, recibirán un correo con un link de acceso al sitio donde se podrá seleccionar el emprendimiento y tipología deseada. Lo siguiente será realizar una simulación para conocer el valor de la cuota, la cual estará determinada por los ingresos declarados y el aporte inicial que cada persona disponga.

Constructoras y petroleras invertirán en Mendoza a través del programa Mendoza Activa.

Planes para realizar mejoras

El Gobierno de Mendoza presentó el plan Mejoro Mi Casa, que tiene como objetivo dar una solución a familias con necesidades básicas insatisfechas, que habitan en una casa que requiere mejoramientos.

Las tipologías de mejora a las que podrán acceder los interesados son: construcción de núcleo húmedo, uno o dos dormitorios y un salón y/o baño para discapacitados, según las diversas necesidades de cada familia.

Los municipios serán los encargados de organizar la demanda y presentarla ante el IPV, que evaluará la factibilidad de los proyectos y realizará un llamado a licitación pública para la ejecución de las obras.

Los beneficiarios de esta solución deberán devolver el crédito al IPV a tasa cero y plazo no mayor de 30 años. Quien esté interesado en esta opción deberá dirigirse a la Dirección de Vivienda del Municipio donde se encuentre residiendo.