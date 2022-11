Construcción: hay disparidad de precios en los materiales y falta financiamiento

Los cambios en los precios minoristas de los materiales de construcción son una constante, en tanto que los niveles de demanda siguen en caída paulatina. La inflación, que según mediciones de empresarios mendocinos del sector ya ronda el 71% en lo que va del 2022, no es el único problema que deben enfrentar los inversores particulares, porque los faltantes de mercadería, la disparidad de precios y la falta de financiamiento también impactan en el día a día comercial y en el trabajo de las pequeñas constructoras.

Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina (CPC), explicó que hay muchos materiales sin un valor de referencia claro. “Las brechas son muy grandes entre los diferentes corralones. Además, no hay nada de financiamiento. En muchos casos nos piden cancelar la compra en un solo pago y no nos entregan los materiales hasta que no se acredite el dinero en sus cuentas”, aseguró.

Giselle, del Corralón HG en Guaymallén, explicó que los precios de los materiales de construcción siguen aumentado a causa de la subas del dólar, del cemento y de los combustibles líquidos. Comentó que en este escenario no se puede financiar las ventas y que la empresa tomó la decisión de no continuar por el momento con las cuentas corrientes. “No se puede financiar, porque tampoco hay depósitos en Mendoza y para abastecernos de algunos productos dependemos de los depósitos de Buenos Aires”, señaló.

“Esto ha generado faltantes e inconvenientes para reponer”, comentó la comerciante. Las dificultades se dan sobre todo en aditivos y en productos contra la humedad. “Si no llenamos de mercadería el camión que viene a la zona Cuyo, no lo mandan”, sostuvo Giselle.

Al referirse al volumen de ventas, la comerciante agregó que las compras del público también van cayendo lentamente todos los meses. En el mercado local, para tener referencia, el valor de una bolsa de cemento de 50kg ronda los $1.288 y el de una barra de hierro del 8 (por 12 metros) los $ 1.618.

La medición comercial

De acuerdo al Índice de Ventas Minoristas Pymes de octubre, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el rubro de ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción logró un incrementado de las ventas de un 4,3% en los primeros 10 meses de 2022 en comparación con el mismo período de 2021. En este informe, realizado por medio de consultas a todo el país, se destaca que las entregas de los materiales se han normalizado respecto al desajuste que se había vivido en los meses anteriores.

El punto negativo es que la tendencia tiende a revertirse. El informe destaca que se siguen pidiendo presupuestos y hay un buen número de consultas, pero los precios están desalentando la concreción de compras. Es oportuno recordar que en Mendoza, según los datos recabados por la Red Edificar, el precio de los materiales de construcción aumentó un 71% durante 2022. En la última medición registró un ajuste del 5,43% en octubre respecto a septiembre, mostrando por segundo mes consecutivo una desaceleración en el valor de los materiales respecto a la inflación del mismo período.

Para Diego Pérez Colman, presidente de la Red Edificar y gerente de la firma Hipercerámico, la situación de los materiales es normal. El empresario reconoció que “la importación de materiales se ha visto comprometida por el cepo al dólar”, pero aseguró la provisión de productos nacionales “se está comportando bien”. No obstante, remarcó que en setiembre y octubre hubo una baja de ventas importante en algunos rubros, sobre todo en los materiales de obra gruesa como el hierro. “Hay empresas que han notado una baja alrededor del 30% en la demanda”, lamentó el empresario.

Para el Centro de ingenieros de Mendoza el valor del m2 construido de una vivienda es de $ 234.203. El cálculo de referencia se hace con una bolsa de cemento que ronda los $1.288, la bolsa de cal (25 kg) los $ 1.054 y el ladrillón de primera calidad los $ 44. En tanto que la barra de hierro por 8 (por 12 mts) promedia los $ 1.618, el hidrófugo (20 kg) los $ 4.788 y el pegamento para porcelanato (25kg) los $ 1.540, entre otros materiales básicos.

El impacto a las pymes

Gerardo Fernández, de la CPC, comentó previamente que los faltantes de materiales impactan en las pymes. “Lo que hacemos al llegar a la oficina es llamar a los proveedores para saber qué hay, qué se encuentra y de alguna manera palear el momento”, indicó.

“Los relevamientos de precios no están reflejando una distorsión, porque los comercios pasan la lista de buena fe, pero no el precio real de venta”, sostuvo el empresario. Esto afecta al sector en la medida que esa diferencia, que a veces ronda entre el 20 o 30% de recargo, no es contemplada,

Lo cierto es que la falta de provisión y la ausencia de financiamiento, además de afectar a los particulares, también impactan en las pequeñas empresas constructoras que pierden su capacidad de competencia y quedan orilladas al riesgo de cesar su continuidad.