Construcción: aumentó casi 85% en un año el costo de los materiales en Mendoza

El costo de la construcción se incrementó entre marzo de este año, y el mismo mes del año anterior un 51,36%. Una de las variables que más influyeron en dicho aumento fue la del costo de los materiales que, entre el tercer mes del año anterior y este, avanzó un 84,54%.

Los datos se desprenden de un informe del Centro de Ingenieros de Mendoza , entidad que desde enero de 2017 realiza un seguimiento mensual de la evolución de los precios de los materiales y de la mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles. El foco se pone especialmente en el costo de la construcción de una vivienda económica y el de una de mediana calidad, ambas de ejecución tradicional.

Otro de los componentes más fuertes en lo que hace al costo por metro cuadrado es el del salario, que durante 2020 avanzó muy por debajo de lo que lo hicieron los materiales (20,7%).

El precio por metro cuadrado

Para estimar el costo de la construcción por metro cuadrado, el Centro de Ingenieros toma en cuenta la construcción, por un lado, de una vivienda económica, de 61 m², y por el otro, el de una vivienda de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m².

Este estudio se realiza durante los primeros diez días de cada mes con el objetivo de dar la información en tiempo real. Por lo que, a marzo, indicaron que el precio de la primera vivienda por metro cuadrado es de $ 67.522/m2 y el de la vivienda de mediana calidad de $ 99.971/m².

Ahora bien, según la entidad que dirigen los ingenieros Daniel Dimaría (presidente), y Alejandro Carosio (secretario), para aquellos que tengan ahorros en dólares y teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación los valores son de U$S 756/m2 para la vivienda económica y U$S 1.145/m2 para la vivienda de mediana calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue los valores son U$S 483/m2 y US$ 676/m2 respectivamente

En cuanto a las variaciones de costos, continúan con una tendencia ascendente, y en el último mes el m² se encareció un 0,44%, y en el último año un 51,36% en pesos; y un 1,81% mensual y un 0,91% interanual en dólares. El costo de los materiales, en la divisa norteamericana, creció un 23,3%, y el de la mano de obra un 19,53% interanual.

Si se comparan dichas variaciones con las registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y difundidas en el último informe del Índice de la Construcción, en el último año los incrementos alcanzaron un 38,5% (Gran Buenos Aires, datos a enero, publicados en febrero), y el mayor impacto lo tuvieron también los materiales.

“Los materiales se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra”, de acuerdo con el organismo, y dentro de esta categoría, el hierro fue el que más se incrementó durante el año, y mantuvo la tendencia entre diciembre y enero (+12,7%).

El costo de los materiales

En las últimas semanas, los referentes del sector de la construcción señalaron que se produjo una merma en el precio del hierro, y que se espera que el sector actúe como un motor de la actividad económica.

Al respecto, Marcelo Bargazzi, vicepresidente de la filial Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción, expresó anteriormente a Los Andes, que hay poca obra privada, aunque se espera que la baja reciente en el precio del hierro aliente a que se inicien nuevos trabajos. “Este material estaba a $ 206 el kilo y el martes bajó a $ 147. Un tiempo, además, hubo problemas con el abastecimiento de los más chicos, como el hierro del 6 (cupos o faltantes)”, indicó. De todas formas, el referente del sector subrayó que es muy pronto para saber si el hierro se mantendrá en ese valor y si se regularizarán las ventas.

De igual manera, Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, explicó que hay mucho desorden y si bien la baja del hierro muestra que anteriormente se había inflado su valor, resaltó que la media de aumento de los materiales sigue estando por encima de la evolución general de los precios.