Computadoras para jubilados: cómo acceder al crédito de hasta $300.000 que otorga el Banco Nación

El Banco Nación impulsa un beneficio para que jubilados y pensionados, que cobran sus haberes a través de la Anses, puedan tener acceso a tecnología de primer nivel como notebooks, PC y tablets.

Se trata del programa Plan Mi Compu, el cual consta de un sistema de crédito de hasta $300.000 con un plazo de devolución hasta en 40 cuotas. El dinero del préstamo puede ser utilizado únicamente para la compra de computadoras de la marca EXO.

Las cuotas se descontarán del haber jubilatorio o pensión, y el monto de cada una de ellas deberá respetar hasta un 30% de los ingresos netos de quien lo solicita. El solicitante tendrá la opción de realizar una cancelación anticipada de las mismas, detalla Página 12.

Pasos a seguir para acceder al plan

Para acceder a los préstamos, los jubilados y pensionados de ANSES interesados deberán sacar turno en el sitio web del Banco Nación y acercarse a una sucursal. Allí, deben solicitar el Plan Mi Compu para jubilados.

Notebook Exo. / Imagen ilustrativa.

Requisitos para acceder al Plan Mi Compu

Para poder acceder a los beneficios de este plan, los solicitantes del préstamo deben presentar:

- Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

- Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por Anses.

- Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

- Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

Modelos disponibles

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37

Notebook EXO Smart CN35/L37/T37

Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3

PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor)

All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485

Tablet EXO WAVE I101

El catálogo completo está dispoble en Tienda BNA, la página de e-commerce del Banco Nación.