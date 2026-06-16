16 de junio de 2026 - 09:20

Comienzan los pagos de AUH de ANSES: estos son los montos de junio con la Tarjeta Alimentar

Con el aumento vigente, ANSES inicia este martes el cronograma de pagos de junio para la AUH. Los nuevos montos también impactan en la Tarjeta Alimentar.

El aumento del 2,6% modifica los montos que perciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

El aumento del 2,6% modifica los montos que perciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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Desde esta semana, además, ANSES comienza con los depósitos de la AUH correspondientes a junio, de acuerdo con el calendario organizado por terminación de DNI.

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Las familias que cumplen los requisitos tambi&eacute;n cobran la Tarjeta Alimentar con los valores vigentes para junio.

Las familias que cumplen los requisitos también cobran la Tarjeta Alimentar con los valores vigentes para junio.

ANSES: cuánto se cobra por la AUH y la Tarjeta Alimentar en junio

Con el aumento vigente, los montos actualizados son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH) en junio:

  • AUH por hijo: $144.562, monto con los descuentos de retención $115.650.
  • AUH por Discapacidad: $472.095.

Tarjeta Alimentar:

  • Para familias con un hijo y beneficiarias de la Asignación por Embarazo: $72.250.
  • Para hogares con dos hijos: $113.299.
  • Para familias con tres hijos o más: $149.425.

Cabe recordar que ANSES retiene el 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta con la documentación correspondiente.

Cuánto cobran una familia con dos hijos y otra con un hijo con discapacidad

Una familia con dos hijos que percibe la AUH recibe $115.650 por cada menor, lo que representa $231.300 por las asignaciones. Si además accede a la Tarjeta Alimentar para dos hijos, suma $113.299, por lo que el ingreso conjunto asciende a $344.599 durante junio.

En tanto, una familia con dos hijos, de los cuales uno percibe la AUH por Discapacidad, cobra $115.650 por la AUH del hijo sin discapacidad y $472.095 por la prestación por discapacidad. Con la incorporación de la Tarjeta Alimentar de $113.299, el total alcanza los $701.044 en junio.

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ANSES comenz&oacute; con los dep&oacute;sitos de la AUH de junio seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI.

ANSES comenzó con los depósitos de la AUH de junio según la terminación del DNI.

Fechas de pago de la AUH en junio según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para la AUH continúa según la terminación del DNI y las fechas pendientes son:

  • Martes 16 de junio: DNI finalizados en 5.
  • Miércoles 17 de junio: DNI finalizados en 6.
  • Jueves 18 de junio: DNI finalizados en 7.
  • Viernes 19 de junio: DNI finalizados en 8.
  • Lunes 22 de junio: DNI finalizados en 9.
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