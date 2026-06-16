Comienzan los pagos de AUH de ANSES: estos son los montos de junio con la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica durante junio de 2026 un aumento del 2,6% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) , una actualización que modifica los montos de la prestación y también repercute en beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar .

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Desde esta semana, además, ANSES comienza con los depósitos de la AUH correspondientes a junio , de acuerdo con el calendario organizado por terminación de DNI.

Con el aumento vigente, los montos actualizados son los siguientes:

Las familias que cumplen los requisitos también cobran la Tarjeta Alimentar con los valores vigentes para junio.

Para familias con un hijo y beneficiarias de la Asignación por Embarazo: $72.250 .

. Para hogares con dos hijos: $113.299 .

. Para familias con tres hijos o más: $149.425.

Cabe recordar que ANSES retiene el 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta con la documentación correspondiente.

Cuánto cobran una familia con dos hijos y otra con un hijo con discapacidad

Una familia con dos hijos que percibe la AUH recibe $115.650 por cada menor, lo que representa $231.300 por las asignaciones. Si además accede a la Tarjeta Alimentar para dos hijos, suma $113.299, por lo que el ingreso conjunto asciende a $344.599 durante junio.

En tanto, una familia con dos hijos, de los cuales uno percibe la AUH por Discapacidad, cobra $115.650 por la AUH del hijo sin discapacidad y $472.095 por la prestación por discapacidad. Con la incorporación de la Tarjeta Alimentar de $113.299, el total alcanza los $701.044 en junio.

Créditos ANSES.jpg ANSES comenzó con los depósitos de la AUH de junio según la terminación del DNI.

Fechas de pago de la AUH en junio según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para la AUH continúa según la terminación del DNI y las fechas pendientes son: