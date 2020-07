Compras en el exterior en Amazon, Tiendamia, y AliExpress: dónde comprar y cuánto se paga

En plena pandemia es posible comprar productos de cualquier parte del mundo y pedir un envío a domicilio, páginas como Amazon, eBay, Tiendamía, Grabr, Wish o AliExpress, ofrecen esa posibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos detalles para evitar sorpresas en el resumen de la tarjeta de crédito.

Artículos costosos como accesorios de tecnología, libros, y otros, pueden hacer que la diferencia económica valga la pena, pero para otros de menos valor, el costo de envío podría hacer que el precio final, más el tiempo de espera terminen por hacer una compra inconveniente para el usuario.

En primer lugar, algunos sitios solicitan que se use una tarjeta de crédito internacional (Amazon, eBay, por ejemplo). En estos casos, la transacción se hará en moneda extranjera, la cotización se completará al momento del cierre de la tarjeta (si el dólar sube, también el precio final del producto), y llevará el 30% del impuesto País, que también hay que considerar como parte del precio del producto.

En cambio, en otras páginas como Tiendamía, el monto se pesifica y congela al momento de cerrar la transacción. Y existen opciones como Grabr, que consiste en conectar a compradores y viajeros alrededor del mundo para completar la entrega, el viajero recibe su comisión cuando el comprador confirma la recepción del producto (esta es una opción a considerar una vez que los efectos de la pandemia hayan desaparecido, y se permita la apertura de las fronteras).

En cualquier caso, antes de hacer una compra en el extranjero es conveniente prever un aumento en al divisa, y sumarle el 30%, para estimar cuánto se está dispuesto a pagar por un producto, y qué diferencias hay con los valores de venta que se ofrecen en las tiendas locales.

En cuanto a la entrega, el Correo Argentino requiere una Declaración Simplificada de Envíos Postales Internaionales que se gestiona a través de la web del correo. Se puede pedir hasta 30 kilogramos, y no se puede comprar más de u$s3.000, además, la mercadería no puede presumir una finalidad comercial (no se pueden comprar 20 pantalones, por ejemplo).

También es importante constatar las políticas de devolución, y reembolsos de cada página, así como las calificaciones que dieron los usuarios antes de adquirir un producto.

Precios y Ahorro

En la página Tiendamía es posible encontrar computadoras portátiles desde $24.260 (con un descuento del 25%, promocional), y en su web aseguran: “¡Impuesto PAIS ya incluido en los precios! Cobramos en pesos y no llegarán cargos adicionales a tu tarjeta”.

El ejemplo utilizado corresponde a una Laptop Lenovo (A6-9220e 1.6GHz 4GB Memory 64GB eMMC Flash Memory 14"). Una máquina que cuesta más del doble en las tiendas locales.

En cuanto a los celulares más económicos, en el mismo sitio se vende un Samsung Galaxy A20s de 6.5'' en $15.800, mismo precio que en Amazon. Este teléfono se consigue por 40 mil o más en las tiendas locales.

En Amazon, teléfono Xiami Redmi de 4GB Ram y 64 GB Rom, con una pantalla de 6.22″, se vende en 158,00€ o $16.996,85 ($82,75 por cada euro, más el 30% del impuesto País). Sin embargo, no todos los productos pueden ser enviados a todas las direcciones de envíos y es algo que Amazon advierte. El mismo teléfono cuesta alrededor de $38.000 en las páginas locales.

En AliExpress un Apple iPhone 7 Plus 32gb cuesta u$s183.88 ($17.809 con impuestos), y la versión con 256 GB cuesta u$s349.80 (u$s34.000 con impuestos). Además, hay que sumarle un envío de u$s18,68 ($1.800). Este es uno de los productos que más conveniente resulta comprar en el exterior, ya que puede llegar a costar más de $150.000 en las tiendas locales.