Cómo hacer para que no te roben plata a través del celular: expertos revelaron los cuidados más básicos

Tener la precaución de “cerrar sesión”, puede ser la diferencia entre utilizar una billetera virtual de forma segura o exponerse a estafas y robos directos.

Los expertos consultados por Los Andes señalaron que los cuidados que se deben tener a la hora de usar cualquier aplicación de pago instalada en el teléfono móvil no difieren de los que se deben tener a la hora de utilizar “home banking”, o incluso una billetera física, pero igualmente, hay que tenerlos en cuenta.

De acuerdo con Alfonso Cutilla, director de Billetera Ultra, resulta importantísimo, “no otorgar los datos a nadie, como contraseñas o patrones de desbloequo”, y por supuesto, no dejar el celular olvidado en ninguna parte. no olvidarse el celular

Asimismo, Juan Ciullini, fundador de Palta, enumeró una serie de consejos básicos tan obvios como importantes:

-Utilizarla desde los dispositivos móviles, aunque sea posible efectuar movimientos de dinero desde una computadora, en el celular el usuario tiene la garantía de “tener la billetera en la mano”, como la tendría si fuera dinero físico.

-Cerar sesión: para que las billeteras no queden expuesta ante una pérdida de celular, o incluso en línea, si se abren desde alguna computadora que no le pertenece al usuario, es importante revisar en la configuración de la misma que no quede abierta cuando no está en uso.

-No utilizar claves en público: así como se tiene cuidado en el cajero automático para que nadie vea la clave de ingreso a la cuenta personal, el patrón de desbloqueo debería ser puesto con cuidado de que no pueda haber ojos curiosos cerca.

-Actualizar la aplicación: sus desarrolladores permanentemente están incorporando estrategias de seguridad y, para incorporarlas, es importante que sus usuarios tengan siempre la última versión de la billetear virtual.