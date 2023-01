Comercio: empleados superarán los $180 mil como sueldo básico

Los empleados de comercio de todo el país lograron un 22,9% de incremento salarial correspondiente al último tramo del acuerdo paritario 2022 para la actividad mercantil. Así, se promedió un aumento anual del 98,1%, de acuerdo a los cálculos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y un sueldo básico para el mes de marzo de este año que superará los $180 mil.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la CAC, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) pactaron que el 22,9% (que se suma al 59,5% del primer tramo) se abonará en dos tramos acumulativos: 13% en febrero –sobre el sueldo de diciembre 2022– y 9,9% en marzo –sobre el sueldo de febrero 2023–.

Se trata de la paritaria más grande del sector privado, alcanzando a más de 1.200.000 empleados. En el caso de Mendoza, los empleados de comercio convencionados (agrupados en Faecys), son más de 30.000. “Ellos, van a alcanzar el sueldo señalado, con el presentismo incluido”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza (CEC), anteriormente a Los Andes.

“Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, agregó Ligorria.

El aumento salarial se dividirá en dos tramos. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Cuánto cobrarán los empleados de comercio

Los aumentos serán sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 y cabe aclarar que el 59,5% otorgado durante el primer tramo de la paritaria continuará en su carácter de no remunerativo hasta abril de 2023. Así, en el mes de enero, teniendo en cuenta que el impacto del último acuerdo se percibirá a partir de febrero (a cobrar en marzo), el salario de un vendedor de la categoría A debería ser de $88.451,66 (base) más un aporte no remunerativo de $52.628,74, para llevar el salario a un total de $141.080,40.

En el caso de un “maestranza A”, cobra un sueldo básico de $87.188,65 y un adicional no remunerativo sobre el básico de $51.877,24, para cerrar en $139.065,89 en enero. Sin embargo, a todo lo anterior hay que sumarle ítems como presentimos, horas extra, y otros adicionales propios de cada categoría.

De acuerdo con lo informado por el gremio conducido por Armando Cavalieri (FAECYS), con este incremento del salario básico de convenio, el piso salarial pasó a $182.700 inicial.

Pero los nuevos valores se verán en dos tramos, por lo que el básico con presentismo en febrero será de $165.000 y recién en marzo alcanzará la suma de $182.700. Ambas valores, serán remunerativos a todos los efectos.

“A través de la vía del diálogo como herramienta superadora y por medio de una discusión madura, hemos logrado defender el salario de nuestros afiliados y contrapesar el flagelo inflacionario que golpea de lleno al bolsillo de nuestros/as trabajadores/as”, señaló Cavalieri.

El eterno pedido de la regionalización de las paritarias de comercio

El reciente acuerdo salarial reflotó un viejo pedido de las cámaras sectoriales de Mendoza: la regionalización de las paritarias, calificada como una demanda histórica del sector. “Hay preocupación por parte del comercio. No porque nos parezca más el aumento de sueldo, sino porque no se puede afrontar”, comentó Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Gispert argumentó el eterno reclamo en que los costos de vida son muy distintos dependiendo una u otra provincia del país y la realidad del comercio en cada una de ellas también varía, por lo que no se puede unificar los aumentos a nivel nacional.

En el mismo sentido opinó Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de la ciudad (Cecitys) y aseguró que se trata de un planteo que se viene haciendo desde hace más de 20 años. “Por ejemplo, no es lo mismo un empleado de un departamento como La Paz, que uno de la Ciudad de Mendoza o de Buenos Aires. Hay diferencia de costos vida y del otro lado del mostrador hay una diferencia de ventas. También no es lo mismo un rubro que otro o el tipo de institución, como puede ser una ONG. Muchas veces nos dan los costos para absorber esos gastos en el interior del interior del país”, argumentó.

Sin embargo, a lo largo de los años han encontrado algunos palos en la rueda que les han impedido avanzar con el reclamo: “Ha habido varias trabas para lograr la regionalización. Primero, los sindicatos nunca han estado de acuerdo con esta iniciativa. Segundo, para generar las paritarias hay que adecuarse a la ley y se debe armar una mesa paritaria, donde debe haber participación de todas las instituciones involucradas”, completó.