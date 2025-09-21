Combustibles: el precio del barril de crudo baja pero no se ve reflejado en el surtidor argentino

Argentina parece ir a contramano, respecto al precio de los combustibles. Desde Aesera explicaron que intervienen múltiples factores internos.

Luis Navas, asesor legal de AES (Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina y Gerente de Contegas SRL.).

La escalada en los precios de los combustibles sigue generando preocupación entre quienes poseen vehículos. La incertidumbre surge ante los aumentos en los surtidores, que parecen ir a contramano de la baja del precio internacional del barril de crudo.

Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (Aesera), aseguró que la relación entre ambas variables no es directa en el país.

En diálogo con Radio Rivadavia, explicó: “Acá ha bajado hace unos meses el precio del crudo y el precio en surtidor también bajó. El asunto es que no se traslada directamente por el famoso costo argentino”.

El especialista informó que la situación es distinta en economías como la de Estados Unidos, donde el precio de la nafta varía de manera proporcional al del petróleo. En Argentina intervienen múltiples factores internos que distorsionan la ecuación.

“Nosotros tenemos muchos factores en la economía que recién se están arreglando. Hubo muchos factores distorsivos, muchas diferencias en precios relativos”, explicó.