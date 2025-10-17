Cierre del 61° Coloquio IDEA en Mar del Plata: "Juega Argentina" por el desarrollo del país

Este viernes se llevó a cabo la jornada de cierre del 61° Coloquio de IDEA en el Hotel Sheraton de Mar del Plata , reuniendo a más de 1.000 empresarios, funcionarios y especialistas internacionales. Durante tres días, el encuentro analizó desafíos de competitividad, innovación, empleo, impuestos e institucionalidad, en un contexto de transformación económica y social.

El lema del evento, “Juega Argentina” , reflejó la intención de los organizadores de promover un compromiso activo del sector privado con el desarrollo del país. La agenda del coloquio incluyó exposiciones, debates y presentaciones orientadas a definir estrategias sostenibles para consolidar la economía y fortalecer la participación de Argentina en el mundo.

En la palabra de cierre , Santiago Mignone , presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, puso énfasis en la competitividad como eje central del desarrollo. “Ministros y Secretarios de Estado, funcionarios, empresarios, especialistas, directivos de empresas socias de IDEA, y a todos ustedes que aceptaron nuestra invitación a pensar juntos el futuro de Argentina. Lamentamos por otro lado la ausencia de aquellos gobernadores y funcionarios que no han podido venir , pero también comprendemos las agendas de gobierno”, señaló.

Mignone explicó que los debates del coloquio giraron en torno a la competitividad , definida como “ la diferencia entre un país que se desarrolla y uno que se va quedando atrás. Entre una sociedad que progresa y una que retrocede”. Destacó que se escucharon “historias inspiradoras de líderes de empresas que apostaron por la innovación y se abrieron caminos pese a las dificultades” y que la Argentina atraviesa “un mundo que se reconfigura con tensiones geopolíticas y comerciales que genera tanto desafíos como oportunidades”.

El presidente de IDEA también hizo hincapié en la responsabilidad de las empresas: “En este camino, las empresas tenemos un rol que no podemos delegar . Invertir, generar empleo formal, ser competitivas y apostar a la innovación. También tenemos otra responsabilidad indelegable, que es exponer con claridad nuestra agenda en la discusión pública, para que se conozca nuestra posición en cada uno de los temas que atañen a la Nación”.

Mignone concluyó reafirmando la necesidad de políticas estables y visión de largo plazo: “Argentina necesita algo más que respuestas inmediatas. Requiere una mirada de largo plazo, con políticas estables, instituciones sólidas, una macroeconomía ordenada y reformas que promuevan la competitividad. Hoy vemos que con equilibrio fiscal, la inflación se va acomodando y la economía se va estabilizando. Sin embargo, si bien es una condición necesaria, no es suficiente. Debemos continuar construyendo una agenda que permita dotar de mayor competitividad a nuestra economía. Pero, por favor, no disputemos más mantener el equilibrio fiscal”.

Mariano Bosch y el reconocimiento al equipo de IDEA

Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio de IDEA y director ejecutivo de Adecoagro, abrió su intervención con agradecimientos: “Solo gracias. La pasión y las ganas con lo que hacen todos los que están ahí metidos son impresionantes. Vienen, te sacan, te llevan. No basta, tengo que venir para acá. Tremendo, muy lindo de verlo”.

_SNZ4340 Mariano Bosch reconoció el trabajo del comité organizador y del staff que hizo posible el Coloquio IDEA.

Bosch destacó la labor del comité organizador: “Todo lo que vieron en el escenario está gracias a estas 30 personas, más otros 30 que trabajaron en las células desde abril, reuniéndose muy seguido para definir mensajes y contenidos. Se mataron laburando cada 15 días”. También subrayó la importancia de cuidar el ecosistema de IDEA: “Entre todos los que estamos acá, realmente cuidemos eso. Los nuevos deben acercarse y animarse a participar, porque esto es completamente transparente. Fue espectacular, lo recontra disfruté”.

El presidente del coloquio cerró con un mensaje de compromiso para el sector privado: “Las empresas continúan trabajando, invirtiendo y generando trabajo más allá de los éxitos y fracasos de los gobiernos. Cuanto más permanentes, claras y transparentes sean las reglas de juego, mayor será su impacto en el crecimiento económico de Argentina y de sus ciudadanos. Como en el deporte, para jugar el campeonato del mundo tenemos que cumplir con las reglas. Cuando los argentinos cumplimos con las reglas podemos ganar el campeonato. Que nuestro lema de este coloquio, Juega Argentina, sea una invitación a salir a la cancha con esa pasión que nos distingue, pero esta vez para lograr una Argentina que ofrezca un camino de desarrollo y crecimiento para todos”.