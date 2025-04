Chau cepo al dólar: qué es la banda de flotación y cuánto se ajustará por mes

En términos prácticos, quienes compren dólares por home banking podrán hacerlo sin restricciones mensuales, pero deberán estar atentos a la evolución del tipo de cambio dentro de las bandas.

Depósito de dólares ARCA.jpg El Banco Central eliminó el límite de US$ 200 para la compra de dólares por home banking.

Además, este modelo marca un giro en la política cambiaria argentina, que durante años aplicó controles estrictos. Según economistas citados por Fundar y el BCRA, esta modalidad es una estrategia intermedia para estabilizar la moneda en economías bimonetarias como la argentina, donde el dólar sigue siendo un resguardo clave.

Compra de dólares sin cepo: límites, requisitos y modalidades

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el levantamiento del cepo cambiario y estableció nuevas condiciones para la compra de divisas por parte de individuos. Según la Comunicación A 8226, las personas podrán acceder al mercado de cambios “sin conformidad previa” para la compra de dólares, ya sea para atesoramiento o depósitos en moneda extranjera.

Una de las novedades más comentadas fue la inclusión de un límite de US$ 100 mensuales para quienes compren dólares con pesos en efectivo en sucursales bancarias. Esta restricción generó confusión, pero fue aclarada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno: “La restricción es a la compra en efectivo”, escribió en X. Es decir, no hay tope para las compras por home banking, ni rige ya el límite de US$ 200 vigente hasta el anuncio.

Además, las entidades deberán asegurarse de que quienes accedan al dólar tengan ingresos o activos que justifiquen ese ahorro. También se requerirá una declaración jurada si se utiliza efectivo, para constatar que no se superen los US$ 100 por mes por esa vía.