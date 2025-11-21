Chacras Park sostiene una demanda récord y anuncia la llegada de servicios clave en su plan de expansión

El mercado de oficinas en Mendoza vive un fenómeno atípico en Chacras Park , un polo empresarial que, según desde el área de Marketing detallaron a Los Andes, ha alcanzado un nivel de demanda insatisfecha que acelera sus planes de expansión. Los valores de alquiler se mantienen firmes y la vacancia es prácticamente nula.

La dinámica interna es un reflejo de esta alta demanda: "Tengo gente que está esperando", comentaron a Los Andes desde la firma, ilustrando que una oficina que fue desocupada recientemente por una empresa que se fusionó y se mudó a un espacio más grande dentro del mismo complejo, fue “alquilada de inmediato”.

Actualmente, Chacras Park alberga a cerca de 100 empresas entre sus dos edificios y locales comerciales, dando empleo fijo a más de 900 personas. Esta comunidad sigue atrayendo nuevos inquilinos, generando un fuerte sentido de pertenencia.

Años atrás el primer proyecto que se dio a conocer fue Ceibo que cuenta con 7.800 metros cuadrados, la segunda propuesta es Drago que tiene una superficie de 9.000 m2.

En la actualidad, se está construyendo Sequoia que se distingue por sus características que lo posicionan como un edificio de oficinas premium, pensado para quienes buscan lo mejor en infraestructura y comodidad: más de 750 m2 de amenities interiores y 210 m2 de terraza que ofrecen un entorno ideal para la colaboración y el networking.

Un hub de inversión y diversidad de rubros

Chacras Park sostiene una demanda récord.

La obra del tercer edificio avanza a paso firme, con una fecha de entrega estimada para “marzo de 2027” y con un nivel de ventas muy avanzado. Gran parte de este nuevo espacio ha sido comprado "como inversión", lo que garantiza la llegada de “gente nueva".

El perfil de las empresas instaladas es sumamente diverso, incluyendo rubros estratégicos que buscan consolidarse en la provincia, remarcó a nuestro medio Federico Méndez, director de Chacras Park.

Servicios mineros y petroleros. De hecho, una nueva empresa que organiza campamentos para mineras y petroleras—con 4.000 empleados a nivel nacional—acaba de alquilar una oficina para instalar su "pata" en Mendoza.

Logística y transporte.

Tecnología.

Servicios profesionales como estudios de arquitectos, contadores, escribanos y abogados.

Seguros.

Esta tendencia de concentración empresarial responde a que las compañías "se buscan en donde están, se van poniendo todas juntas".

Inversión en amenities y servicios estratégicos

_MG_6219 copia Los valores de alquiler se mantienen firmes y la vacancia es prácticamente nula.

La expansión no se limita a las oficinas; Chacras Park busca consolidar su propuesta de valor con nuevos servicios orientados a la comodidad de sus empleados y visitantes (los amenities y la oferta gastronómica son cruciales para interactuar mejor con el edificio).

Se espera la apertura de dos nuevos locales gastronómicos de gran impacto: Sentite Listo (conocido por su fuerte servicio de viandas), y El Burri -un local de burritos, desarrollado por los mismos dueños de Sentite Listo-.

Visión a largo plazo en el mercado de oficinas



El éxito en la ocupación de oficinas ha reforzado la posición de Chacras Park en el mercado. Ya existe un proyecto desarrollado para un cuarto edificio y, mirando aún más al futuro, se contempla la posibilidad de incorporar el tema habitacional en un quinto edificio.

“El crecimiento de Chacras Park no solo marca un hito en la construcción mendocina, sino que también establece un claro indicador de que la concentración de servicios y la calidad del espacio de trabajo resultan ser un imán para las principales empresas de la región”, detalló Federico Méndez.

Grupo desarrollador de Chacras Park

Chacras Park ha sido desarrollado por Kaikoura Group, una asociación entre Kaikoura Capital de Sudáfrica, Kaikoura Investments del Reino Unido y Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios de Argentina.

Desde su creación como alianza empresarial en el año 1996, su crecimiento le ha permitido a Kaikoura Group desarrollar varios proyectos en sectores residenciales y comerciales de diferentes países.