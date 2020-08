Cerró la paritaria vitivinícola con un incremento del 40%

En una nueva reunión paritaria “maratónica” el sector vitivinícola cerró el acuerdo hasta febrero de 2021, con sumas no remunerativas escalonadas que llevan los salarios un 40,35% por sobre los que tenían los trabajadores del sector en febrero de este año. Entre agosto y octubre, los empleados recibirán una suma no remunerativa de $ 3 mil; entre noviembre y enero el monto se elevará a $ 3.800; y en febrero se convierten en $ 4.300 remunerativos.

Miguel Rubio, secretario de Prensa, Cultura y Difusión de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), indicó que no es lo que pretendían, pero que tampoco quedaron tan lejos, aunque el inconveniente que tienen los trabajadores del sector es que se parte de básicos tan bajos que el porcentaje de aumento no se refleja en un salario adecuado. De hecho, el inicial, con presentismo, llegará en febrero de 2021 a $ 32.586,44 (unos $ 29.500 de bolsillo). Por otra parte, el ítem refrigerio pasará de los $ 2.020 actuales a $ 3.200.

Pese a eso, Rubio consideró que el 40% de incremento es una buena base para sentarse a negociar el año próximo, aunque sean sumas no remunerativas, y que esperan que el acuerdo se homologue pronto porque hay empresas que no pagan hasta que no se ha cumplido con este paso.

Walter Pavón, gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas de Argentina, señaló que el total del incremento, de marzo 2020 a 2021 es de 40,35%, aunque reconoció que el impacto se reduce cuando se da de modo escalonado, pero que esto permite a las empresas hacer frente a la suba y para los trabajadores es bueno porque se va acompañando el proceso de inflación.