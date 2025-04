Celebran poder importar maquinaria usada, pero advierten de los riesgos

Hasta la semana pasada, las empresas que querían importar maquinaria usada debían solicitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que podía demorar más de un año y al que sólo se accedía cuando no existían fabricantes locales de bienes similares. Sin embargo, el Gobierno nacional eliminó esa restricción, lo que abre la oportunidad para la incorporación de tecnología, como también puede implicar una amenaza para la industria argentina .

El decreto 273/25 no sólo quita la exigencia de tramitación del CIBU, sino también prohibiciones que existían para importar bienes en diversos sectores de la industria, como máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre otras.

Esto, porque el CIBU requería de una verificación de que ese equipamiento usado que se pretendía importar no era fabricado en Argentina, lo que demandaba una consulta a los posibles fabricantes en el país. Por otra parte, planteó que en muchos casos no se trataba de máquinas idénticas, sino similares, y que, sin menospreciar la ingeniería argentina, no ofrecían las mismas prestaciones.