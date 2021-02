Casa propia, ¿un sueño posible?: esto cuesta construirla, en dólares y en cantidad de salarios

El Centro de Ingenieros de Mendoza publicó su seguimiento mensual de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y, muy especialmente el costo de construcción de una vivienda económica de ejecución tradicional.

De acuerdo con los datos del centro, para el mes de febrero de 2021, el costo por m² de una vivienda económica, de 61 m² alcanza los $ 67.323 por metro ($4.106.703 para la vivienda completa) y el de la vivienda de mediana calidad (136m2, y terminaciones más costosas), de $ 99.971 por metro ($13.596.056).

En tanto que, para aquellos que tengan ahorros en dólares, “teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación los valores son de U$S 771/m2 para la vivienda económica y U$S 1.145/m2 para la vivienda de mediana calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue los valores son U$S 455/m2 y US$ 676/m2 respectivamente”.

M2 vs salarios

En base a las mediciones de Evaluecon, el salario mendocino, hacia fines de 2020, estaba en el orden de los $ 55.000 para el sector privado, y si se suma al sector público y al informal, el mismo rondaría los $ 42.000.

“Hay que aclarar que estamos hablando de salarios brutos, no de salarios netos”, señaló José Vargas, titular de la consultora, en ese momento. De manera que, con las deducciones, el promedio rondaría los $ 45.650 (de $ 55.000) para el sector privado y los $ 34.860 en promedio, teniendo en cuenta los ingresos de los privados, públicos e informales en la provincia.

Si ese cálculo se compara con el costo de una vivienda ya construida, para la vivienda más económica se requerirían alrededor de 90 salarios de $45.650 (o 7 años de ahorros, con salarios y aguinaldos). Esto, teniendo en cuenta que, a la fecha, se requiere un total de al menos $4.106.703 para la vivienda completa.

Procrear para construir

Actualmente se encuentra disponible la sublínea de construcción destinada a lote propio, el mismo debe haber sido escriturado antes de la fecha del relanzamiento de Procrear, el 4 de agosto de 2020.

Monto en pesos: hasta $3.500.000.

Plazo de devolución: 360 meses.

“A través de esta línea, se busca financiar hasta 60 metros cuadrados de construcción para viviendas nuevas. Comprende la finalización de obras en aquellos casos donde el avance preexistente no supere el setenta por ciento (70%) o a toda obra de edificación de unidades funcionales independientes sin avance previo. Al momento de la inscripción para participar del sorteo, no se solicita documentación de obra”, de acuerdo con la web del programa.

El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de dos (2) y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción. El titular del crédito deberá, tener entre dieciocho (18) y sesenta y cuatro (64) años de edad al momento de la inscripción. Desde el mes de marzo, el salario mínimo en Argentina pasa 21.600.

Se financiará bajo el sistema Hog.Ar, una nueva modalidad de ajuste de capital para los créditos hipotecarios Procrear en el marco del relanzamiento del programa. El Coeficiente Hog.Ar se basa en el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al tener en cuenta la evolución de los salarios, brinda mayor estabilidad y previsibilidad a las y los adjudicatarios.

En episodios de mejora del salario real, la actualización por variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) no podrá superar en un 2% a la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), actuando como tope de referencia. Tanto el Coeficiente de Variación Salarial como el Coeficiente de Estabilización de Referencia es información brindada por INDEC.

Programas del Instituto Provincial de la Vivienda

El IPV informó que este año iniciará con 1.260 viviendas en construcción, de las cuales el 64,60% corresponden a emprendimientos que se ejecutarán con financiamiento provincial y el 26,57% con aportes mixtos, provenientes de la Nación y Provincia.

Finalmente, en el transcurso del año próximo, se podrían poner en marcha unas 670 casas de las cuales alrededor de 400 están comprendidas en la Línea 1 del Programa Mendoza Construye.

El gobierno provincial introducirá una importante modificación en el cálculo de las cuotas de quienes reciban una vivienda financiada por el IPV. A partir del 2021 se tomará el Coeficiente de Variación Salarial como valor de referencia para la actualización de las cuotas.

Esta posibilidad se hará extensiva a quienes hoy estén devolviendo su crédito en UVAs. Es decir que quienes recibieron su vivienda entre diciembre de 2017 y enero del 2021, podrán solicitar que se les calcule el pago del crédito en base al CVS o continuar con el sistema la UVA.

Es importante destacar que en cualquiera de las dos opciones de cálculo, el valor de las cuotas no podrá superar el 20% de los ingresos del grupo familiar.

La intención del gobierno es que las cuotas se adapten a la situación económica de cada beneficiario, es por eso que el IPV le brinda las herramientas necesarias que mejor se adapten para cada caso.

Iniciativa privada, viviendas en cuotas

Desde Natania, empresa desarrolladora de viviendas, con sede en Mendoza informaron que se puede acceder a sus productos en la provincia, a través de dos maneras:

Según explicaron desde la empresa, el cual el ciudadano puede acceder a un plan de cuotas a medida, que parten desde los $7.094 mensuales para acceder a una casa y desde los $9.206 para acceder a un departamento.