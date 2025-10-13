13 de octubre de 2025 - 15:05

Casa propia: la millonaria cifra que cuesta la construcción

El Centro de Ingenieros de Mendoza relevó el valor de la construcción de una vivienda. Los detalles y cuánto aumentó.

Materiales de construcción
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Un nuevo informe de octubre de 2025 elaborado por el Centro de Ingenieros de Mendoza (CIM) reveló el costo por metro cuadrado (m²) para la construcción de una vivienda. El trabajo diferencia entre una casa de calidad y otra económica, estilo IPV. En este contexto, construir una casa de calidad media ha alcanzado los $1.576.305.

Leé además

El proyecto Santa Elena busca optimizar el servicio y asegurar la sostenibilidad del suministro para los habitantes de la cuenca Vistalba.

La Provincia ratificó el convenio para la construcción de una planta potabilizadora en Luján de Cuyo

Por Redacción Política
Actualmente, cerca del 35% de la construcción en Mendoza es industrializada.

Crece la construcción en seco en Mendoza: un cambio que llegó para quedarse

Por Matías Carretero

Pese al menor aumento de precios, la presión inflacionaria todavía afecta al sector de la construcción. En este marco, el informe, que hace un seguimiento mensual de la evolución de precios de materiales y mano de obra desde enero de 2017 , sitúa el costo en dólares de este mismo tipo de vivienda en U$S 1.125,93/m². El valor de esta casa de calidad media se calcula en un superficie promedio de 136 metros por lo que el precio total sería de $214.377.480.

En tanto, el metro cuadrado de una vivienda económica fue –según el relevamiento del Centro de Ingenieros de Mendoza- en octubre de $1.192.448 con un valor en dólares de U$S851,75. En este caso, el precio final de una vivienda de 60 metros cuadrados de este tipo sería de $71.546.880.

Precios en alza

En este contexto, el Índice de la Red Edificar (IRE) correspondiente a septiembre de 2025 registró una suba del 5,13% mensual. Se convirtió así en la variación más alta del año y la tercera consecutiva desde julio. Con este incremento, el acumulado anual enero-septiembre alcanzó el 20,20%, consolidando una tendencia de aceleración que refleja las tensiones inflacionarias que atraviesa el sector.

Empresarios y referentes del sector coincidieron en que el movimiento responde a un reacomodamiento de costos ante el incremento de precios mayoristas, la volatilidad cambiaria y la falta de previsibilidad económica. A esto se suma la persistente suba de tasas de interés, que encarece el financiamiento tanto para distribuidores como para consumidores finales.

La Red Edificar, que desde 2022 elabora este indicador clave, construye el IRE a partir del seguimiento de más de 100 productos representativos de 11 empresas líderes del sector. La medición se basa en los precios de referencia de diciembre de 2024 y abarca rubros como hierro, hormigón, áridos, yeso, madera, pisos, sanitarios, grifería, electricidad, pintura, aberturas, mobiliario de cocina, vidrio e insumos de ferretería industrial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

turismo de lujo y llaves michelin: en medio de la celebracion, cual es la apuesta de mendoza

Turismo de lujo y llaves Michelin: en medio de la celebración, cuál es la apuesta de Mendoza

Por Diana Chiani
El Consejo Asesor del Banco de Vinos de Mendoza se reunió y decidió avanzar en la salida exportadora.

Banco de vinos: buscarán dinamizar las exportaciones de vino

Por Redacción Economía
Algunos bancos privados superan el 48% de TNA en sus plazos fijos, aumentando significativamente la rentabilidad.

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 en 30 días

Por Melisa Sbrocco
El dólar abrió la semana a la baja, a la espera de los resultados de la reunión de Javier Milei y Donald Trump

A cuánto cotiza el dólar hoy, horas antes de la reunión de Milei con Trump

Por Redacción Economía