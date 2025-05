Caputo dio detalles del "bloqueo encubierto" que planifica el Gobierno: usar hasta US$ 100 mil sin justificar

" Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones ", afirmó Caputo durante una entrevista en el canal de streaming La Casa, y agregó: "Que se usen para comprar lo que sea". El ministro insistió en que los argentinos no utilizan sus ahorros en dólares porque “les rompen los cocos” con controles, y responsabilizó al organismo recaudador por desalentar el uso de esos fondos: “La gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga”.

La letra chica del plan aún no fue oficializada, pero según reveló Clarín, fuentes del equipo económico confirmaron que se evalúa permitir operaciones con billetes físicos no bancarizados, sin sanciones ni impuestos, y sin requerimientos sobre su procedencia. En los pasillos de ARCA se habla de un posible tope de US$ 100.000, el mismo que rigió en el blanqueo anterior autorizado por la Ley Bases, aunque la cifra aún no fue confirmada.