12 de febrero de 2026 - 17:28

Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1.360.000 en enero para no ser pobre

El Indec informó los incrementos en las canastas básica y alimentaria que superaron el índice de inflación general.

Los precios de la canasta básica aumentan mas que la inflación.

Los precios de la canasta básica aumentan mas que la inflación.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una familia de cuatro integrantes necesitó reunir un ingreso mínimo de $1.360.299 durante enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Leé además

Dólar hoy, 12 de febrero

Dólar hoy: el oficial mantuvo su nivel más bajo en tres meses y cerró la jornada en $1.415

Por Redacción Economía
Dólar viernes 13 de febrero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 13 de febrero

Por Redacción Economía

En términos interanuales, este indicador acumuló un alza del 31,6%, reflejando la constante presión sobre el presupuesto de los hogares argentinos.

La situación es todavía más compleja en el rubro de la alimentación, ya que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, registró una suba del 5,8% en enero.

Canasta básica

Para cubrir únicamente las necesidades alimentarias de subsistencia, ese mismo hogar de cuatro personas requirió ingresos por $623.990.

Este fuerte salto en la CBA concuerda con el incremento del 4,7% que experimentó el sector de alimentos y bebidas dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), superando también ampliamente la inflación acumulada de los últimos doce meses con una variación del 37,6% frente al 32,4% general.

Los requisitos de ingresos varían considerablemente según la conformación del grupo familiar y las necesidades individuales.

Para una persona sola, el ingreso mínimo para no ser pobre se fijó en $440.226, mientras que para no caer en la indigencia necesitó al menos $201.939.

En el caso de hogares más numerosos, como una familia de cinco integrantes, la suma requerida para superar la línea de pobreza ascendió a $1.430.735 en enero.

Por primera vez en varios años, estos datos se difundieron días después del anuncio oficial de la inflación, dando cuenta que el encarecimiento de los productos de primera necesidad empezó el año 2026 con una tendencia más acelerada que el promedio de los precios de la economía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La promoción está disponible en sucursales adheridas y se acredita dentro de los 30 días.

Reintegro viernes, sábado y domingo: $25.000 en VEA y Disco pagando con MODO

Por Melisa Sbrocco
La votación se realizó en la madrugada tras un extenso debate en el Senado y en medio de una fuerte movilización en el Congreso.

Reforma laboral: cómo quedarían las indemnizaciones, vacaciones y banco de horas

Por Redacción Economía
YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo para avanzar con el proyecto Argentina LNG.

YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo para avanzar con el proyecto Argentina LNG

Por Redacción Economía
Se abrieron los sobres de la licitación de 17 áreas de exploración y explotación petrolera en Mendoza

Cuántas empresas presentaron ofertas en la licitación de áreas hidrocarburíferas en Mendoza

Por Redacción Economía