Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1.360.000 en enero para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó reunir un ingreso mínimo de $1.360.299 durante enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).

En términos interanuales, este indicador acumuló un alza del 31,6% , reflejando la constante presión sobre el presupuesto de los hogares argentinos.

La situación es todavía más compleja en el rubro de la alimentación, ya que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, registró una suba del 5,8% en enero.

Para cubrir únicamente las necesidades alimentarias de subsistencia, ese mismo hogar de cuatro personas requirió ingresos por $623.990.

Este fuerte salto en la CBA concuerda con el incremento del 4,7% que experimentó el sector de alimentos y bebidas dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), superando también ampliamente la inflación acumulada de los últimos doce meses con una variación del 37,6% frente al 32,4% general.

Los requisitos de ingresos varían considerablemente según la conformación del grupo familiar y las necesidades individuales.

Para una persona sola, el ingreso mínimo para no ser pobre se fijó en $440.226, mientras que para no caer en la indigencia necesitó al menos $201.939.

En el caso de hogares más numerosos, como una familia de cinco integrantes, la suma requerida para superar la línea de pobreza ascendió a $1.430.735 en enero.

Por primera vez en varios años, estos datos se difundieron días después del anuncio oficial de la inflación, dando cuenta que el encarecimiento de los productos de primera necesidad empezó el año 2026 con una tendencia más acelerada que el promedio de los precios de la economía.