Canasta básica: una familia tipo necesitó en el país en septiembre $1.176.852 para no ser pobre

Tanto la Canasta Básica total como la alimentaria tuvieron un aumento de 1,4% con respecto al mes anterior, según informó el Indec.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una familia tipo, formada por madre, padre y dos hijos, necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025. La CBT aumentó un 22% en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9%. Mientras que la CBA registró un incremento interanual del 23,1%, y un alza del 17,5% desde enero hasta septiembre.

Canasta básica total y alimentaria en septiembre

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el octavo mes del año, $936.911 para cubrir la CBT y $420.140 para cubrir la CBA

Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT. Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.

