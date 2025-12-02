Cambia el IVA según ARCA: a quiénes afecta el nuevo esquema de percepción en plataformas digitales

A partir del 1 de diciembre comenzó a regir un nuevo cambio en el IVA para operaciones realizadas a través de plataformas digitales con nuevos parámetros de habitualidad y montos actualizados. La Resolución General 5794/25 , publicada en el Boletín Oficial, redefine la habitualidad de los contribuyentes alcanzados.

La nueva medida impacta a los vendedores y prestadores de servicios que operan en entornos digitales y no son responsables, inscriptos, exentos, no alcanzados o adheridos al Monotributo.

ARCA actualizó los valores del régimen especial de ingreso del IVA para transacciones electrónicas , con el objetivo de acompañar el crecimiento del comercio digital y modernizar un esquema que quedaba rezagado frente al aumento general de precios. Estos son los nuevos parámetros:

Estos montos reemplazan valores que ya antes no reflejaban el movimiento real de los e-commerces .

A partir de los nuevos parámetros, los contribuyentes pasan a ser considerados " sujetos no categorizados " desde el próximo mes. Permanecerán en esa condición hasta que se inscriben en IVA o Monotributo , o cuando dejen de cumplir los criterios de habitualidad .

Ahora, las plataformas digitales deberán garantizar:

Identificación tributaria obligatoria mediante CUIT, CUIL o CDI.

Consignación clara y discriminada de percepciones en las facturas emitidas.

Cómo será el nuevo procedimiento de notificación

Con la nueva norma, los usuarios dejan de recibir las notificaciones a través del DFE y lo harán a por una consulta disponible dentro del servicio de ARCA con Clave Fiscal "Nuestra Parte", que engloba avisos y comunicaciones tributarias.

Según fuentes consultadas por NA, el ajuste de los montos podría incorporar a miles de operadores que hasta ahora no estaban comprendidos por falta de actualización normativa. La expectativa en el sector es que la medida incremente la previsibilidad sobre percepciones de IVA y disminuya controversias entre vendedores y plataformas.