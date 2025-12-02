2 de diciembre de 2025 - 11:32

Cambia el IVA según ARCA: a quiénes afecta el nuevo esquema de percepción en plataformas digitales

La resolución publicada en el Boletín Oficial redefine las condiciones para definir la habitualidad de quienes realizan ventas de bienes o servicios en e-commerce.

ARCA actualizó el esquema de percepción de IVA en plataformas digitales a quiénes afecta.

Por Redacción Economía

A partir del 1 de diciembre comenzó a regir un nuevo cambio en el IVA para operaciones realizadas a través de plataformas digitales con nuevos parámetros de habitualidad y montos actualizados. La Resolución General 5794/25, publicada en el Boletín Oficial, redefine la habitualidad de los contribuyentes alcanzados.

La nueva medida impacta a los vendedores y prestadores de servicios que operan en entornos digitales y no son responsables, inscriptos, exentos, no alcanzados o adheridos al Monotributo.

Qué cambió en el régimen de IVA, según ARCA

ARCA actualizó los valores del régimen especial de ingreso del IVA para transacciones electrónicas, con el objetivo de acompañar el crecimiento del comercio digital y modernizar un esquema que quedaba rezagado frente al aumento general de precios. Estos son los nuevos parámetros:

  • Habitualidad mensual: 10 o más operaciones y un monto total igual o superior a $750.000.
  • Habitualidad por cuatrimestre: 4 o más operaciones por mes durante el período, con un monto acumulado por encima de $750.000.
  • Ventas de bienes usados de uso personal: no se considera habitualidad si el monto es inferior a $1.500.000, siempre que exista declaración previa del vendedor.

Estos montos reemplazan valores que ya antes no reflejaban el movimiento real de los e-commerces.

ARCA
ARCA actualizó los montos de IVA para comercio digital.

A partir de los nuevos parámetros, los contribuyentes pasan a ser considerados "sujetos no categorizados" desde el próximo mes. Permanecerán en esa condición hasta que se inscriben en IVA o Monotributo, o cuando dejen de cumplir los criterios de habitualidad.

Ahora, las plataformas digitales deberán garantizar:

  • Identificación tributaria obligatoria mediante CUIT, CUIL o CDI.
  • Consignación clara y discriminada de percepciones en las facturas emitidas.

Cómo será el nuevo procedimiento de notificación

Con la nueva norma, los usuarios dejan de recibir las notificaciones a través del DFE y lo harán a por una consulta disponible dentro del servicio de ARCA con Clave Fiscal "Nuestra Parte", que engloba avisos y comunicaciones tributarias.

Según fuentes consultadas por NA, el ajuste de los montos podría incorporar a miles de operadores que hasta ahora no estaban comprendidos por falta de actualización normativa. La expectativa en el sector es que la medida incremente la previsibilidad sobre percepciones de IVA y disminuya controversias entre vendedores y plataformas.

