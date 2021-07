Cadena de pagos: aumentaron los rechazos de cheques por falta de fondos

De acuerdo con el mapa económico mundial elaborado por el Fondo Monetario Internacional, Argentina recuperará lo perdido durante la pandemia en términos de actividad económica (10 puntos del PBI), recién en el año 2023, y ya sea que esas proyecciones se cumplan en mayor o menor medida, o no, los distintos sectores de la economía todavía sienten los efectos de la Covid-19 y de la cuarentena o restricciones intermitentes. Tal es así, que en mayo se incrementó levemente el ratio de rechazo de cheques por falta de fondos en términos del total compensado.

Según advirtieron desde los bancos más importantes que operan en Mendoza a Los Andes, la tendencia al rechazo de cheques continúa e incluye a algunos empresarios locales. Si bien prefirieron no ser mencionados, por la naturaleza de la consulta, señalaron que se ha producido un aumento desde los últimos meses.

Asimismo, el economista José Vargas, titular de Evaluecon, indicó que ese efecto sobre la cadena de pagos se ha notado mucho en los últimos 15 días, y tiene relación con la “lenta recuperación de la economía”, porque no todos los sectores se recuperan al mismo tiempo. “Las medianas y pequeñas empresas son las que más sintieron el cimbronazo”, apuntó. “De igual manera, la inflación afecta el poder adquisitivo y esto hace que no haya reacomodamiento de manera definitiva en las empresas”, agregó.

Las idas y vueltas de las restricciones también hacen mella en las empresas, e impiden que se aceite la cadena de pagos

No obstante, el economista aclaró que por ahora no es una situación grave y de hecho se ha ido solucionando, pero advirtió que “es una luz de alerta”, y aconsejó prestar atención a que no avance para evitar una complicación mayor”.

Por su parte, Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), indicó que en el sector que representa el problema de rechazo de cheques y cortes de cadenas de pago se agravó desde el inicio de la pandemia, pero coincidió en que “no es una catástrofe”.

“Lo grave es que la dinámica indica que esto progresivamente se ha transformado en una tendencia irreversible. Eso se ve reflejado en distintos comercios, cadenas y empresas que van cerrando o presentándose en concurso”, lamentó.

“Por solo citar algunos ejemplos, en los últimos días cerró Garbarino, ayer anunció algo similar Ribeiro y la semana pasada fue Cartelone, y así van cayendo”, cerró.

Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), destacó que “el ratio de irregularidad del crédito al sector privado para el sistema financiero agregado ascendió a 4,2%”. Este aumento mensual se produjo en el marco de la vigencia del cronograma de transición dispuesto por el BCRA para la readecuación gradual de los criterios de clasificación de las personas deudoras, luego de los cambios introducidos oportunamente con el inicio de la pandemia.

Además, a partir de junio las entidades ya utilizan los criterios preexistentes al 19 de marzo del año pasado, y conforme la política de focalización de las medidas de alivio financiero hacia los sectores que más lo necesiten, se permite a las entidades financieras incorporar al final de la vida del crédito las cuotas impagas de asistencias otorgadas a las personas deudoras que sean empleadores alcanzados por el REPRO II.

Las operaciones mediante ECHEQs continuaron incrementando su participación en el total compensado hasta representar 17% de las cantidades y 39,5% de los montos (en mayo de 2021). Gentileza

En todo el país

Según el informe del BCRA, en mayo se incrementó levemente el ratio de rechazo de cheques por falta de fondos (0,65% del total compensado). No obstante, se aclara que, a pesar del mal desempeño, el número resulta inferior al promedio anual registrado en los últimos dos años.

De la misma manera, en ese mes el saldo de crédito al sector privado en pesos se redujo 2,7% en términos reales (+1,3% nominal), con una caída interanual de 3,4%.

Ahora bien, con el fin de dinamizar el financiamiento hacia los sectores más afectados por la pandemia, se mantiene vigente la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) de MiPyMEs. Desde su implementación y hasta fines de mayo, se llevan desembolsados casi $ 587.000 millones, siendo beneficiadas 131.305 empresas.

Los cheques que se negocian

Los cheques no solo son instrumentos para cumplir compromisos de forma directa, sino que aquellos que incluyen pago diferido, pueden ser utilizados por las empresas como instrumento para negociar en el Mercado de Valores. Así, durante mayo esta práctica continuó con una tendencia alcista que viene demostrando desde marzo de 2020, al igual que otros instrumentos, como las facturas de crédito electrónicas y pagarés.

Esto ha permitido a las Pymes, a través del financiamiento vía cheques, pagarés o facturas de crédito electrónica, conseguir créditos vía MAV a tasas del 30% al 35% anual en pesos.

En consecuencia, dichos instrumentos presentaron, al quinto mes del año, un incremento del 9% en relación a abril y del 98%, en comparación con igual mes del año anterior. Así, se alcanzó una cifra de $ 29.896 millones en negociaciones de cheques, para acumular $ 115.707 millones en el año (80% más, que el acumulado durante el mismo periodo en 2020).

El informe del MAV también destacó que la negociación de instrumentos digitales, como ECHEQ (Cheques Electrónicos) representaron un significativo porcentaje del total de los instrumentos, por un total de $ 23.491 millones, un 10% más que el mes anterior, y el 79% del total negociado durante el mes.

“Desde su primera negociación (marzo 2020) los Cheques Electrónicos acumulan $132.690 millones. El segmento Avalado representa el 67% del total negociado en el mes, en tanto que los segmentos Directos explican el 33% restante”, señaló el informe.

Finalmente, durante mayo se negociaron en el Mercado Argentino de Valores Cheques de Pago Diferido por un monto nominal total de $ 25.985.705.982, lo que representa un incremento del 11,15%.