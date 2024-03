Brecha salarial, puestos de liderazgo: un estudio revela cómo es la situación laboral de las mujeres en Argentina

De acuerdo con el informe “Perspectivas de género en el mundo laboral” de Bumeran, se observan variadas percepciones sobre la paridad salarial en Argentina. “Para el 75% de los varones no hay una diferencia en el salario entre hombres y mujeres; mientras que el 56% de las mujeres sostiene que su sueldo es menor”, indica el informe.

Este escenario contrasta con la tendencia regional, donde la mayoría de los países no evidencian opiniones significativamente divergentes respecto a la equidad salarial. Sin embargo, Chile se destaca como una excepción, con un 76% de mujeres que creen estar por debajo de los salarios masculinos, mientras que el 63% de los hombres percibe una igualdad salarial.

Cuántos hombres piensan que ganan lo mismo que una mujer. Gentileza: Bumeran.

Según Carolina Molinaro, Head of Marketing de Jobint, “la discrepancia en la percepción de hombres y mujeres sobre la paridad salarial no es casual, sino un reflejo de la desigualdad estructural”. Además, destaca que, según los informes del mercado laboral, la brecha salarial persiste como una realidad. No obstante, destaca un cambio positivo: el incremento de políticas orientadas a promover la igualdad en las organizaciones, como indican casi la mitad de los participantes del estudio.

El estudio de Bumeran se basó en la opinión de 24.893 trabajadores y 3.304 especialistas en recursos humanos en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Su objetivo fue explorar las percepciones sobre la equidad de género en el ámbito laboral.

Disparidad: cuántas mujeres ocupan cargos de liderazgo en Argentina

A pesar de que el 68% de los trabajadores en Argentina señala la presencia de mujeres en roles de liderazgo en sus organizaciones, este porcentaje es el más bajo de la región. Por ejemplo, en Perú, el 84% percibe una participación femenina en estos roles.

“El 29% de los talentos dice que hay un 10% de mujeres ocupando puestos altos; el 15% expresa que hay un 50% de presencia femenina; y para el 12% hay un 40% ejerciendo en roles de liderazgo o ejecutivos”, aseguran las cifras obtenidas.

Porcenraje de mujeres en cargos de liderazgo. Gentileza: Bumeran.

En cuanto a las políticas destinadas a promover la igualdad de género, el 51% de los encuestados expresó que en sus organizaciones no se implementan medidas orientadas a fomentar la equidad de género, mientras que el 49% afirmó lo contrario. Esta tendencia varía en la región: en Perú, el 71% afirma la existencia de políticas; en Ecuador, el 63%; en Chile, el 53%; y en Panamá, el 52%.

¿Es el género un requisito en las contrataciones?

El 53% de los profesionales en recursos humanos señala que incluye el género entre los requisitos de los anuncios laborales. En cuanto a la selección de talento, el 31% de los especialistas considera que el género es un factor determinante, aunque la mayoría, el 69%, no lo cree así.

La prevalencia de hombres cis en las organizaciones es destacable, con el 51% de los especialistas en recursos humanos afirmando que la mayoría de los talentos son varones cis. En cuanto a la presencia de otras identidades de género en las empresas, el 68% de los especialistas señala que solo el 10% de las personas que no se autoperciben como hombres cis o mujeres cis forman parte de sus organizaciones.

