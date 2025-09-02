Bonos y ADRs argentinos cayeron tras el anuncio de intervención del mercado de cambios

El Merval subió casi un 2% este martes. "Los Globales se desplomaron", señaló la consultora PPI, a la vez que hizo hincapié en la "incertidumbre política".

Bonos y ADRs cayeron en medio de anuncio de intervención del mercado de cambios.

Este martes, Bonos y ADRs registraron fuertes bajas. Por otra parte, el Merval recuperó parte de lo perdido en la jornada anterior.

En esta jornada, el Merval cerró con una suba de 1,86% ubicado en 1.975.729,50. Además, en un panel líder en su mayoría positivo, se destacó la suba de BBVA (4,64%), Grupo Financiero Galicia (4,23%) y Loma Negra (3,88%).

La consultora PPI se refirió a la “nueva maniobra del Tesoro". "Pablo Quirno (Secretario de Finanzas de la República Argentina) anunció en sus redes que a partir de hoy la entidad participará en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Según destacó el funcionario, será con el fin de contribuir a su liquidez y al normal funcionamiento”, explicó PPI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1962875574231167249&partner=&hide_thread=false El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 2, 2025 Además señaló que “los Globales se desplomaron. El inicio de septiembre resultó especialmente duro para los Globales, que retrocedieron entre 2,2% y 3,4%. Si bien el contexto externo no fue favorable, el ETF EMB perdió 1%, la magnitud de la caída de los bonos argentinos fue considerablemente mayor”.

Y resaltó: “El desempeño no sorprende en un escenario de elevada incertidumbre política, con las elecciones en la Provincia de Buenos Aires este domingo, y frente a las maniobras discrecionales del Gobierno para contener el tipo de cambio”.

En ese marco, los ADRs tuvieron una jornada en baja, con principales pérdidas de Telecom Argentina (-5,67%), Central Puerto (-3,46%) y Edenor (-2,93%). En tanto, los bonos operaron con mayoría de pérdidas. El AL30 registró una baja de 1,59% y el AL35 cayó 2,10%. Mientras que el Riesgo País que elabora JP Morgan se mantuvo en 837 puntos.