Becas Progresar: cuánto y cuánto se cobra en febrero 2026

El programa educativo de Becas Progresar mantiene los pagos en febrero. Conocé cuánto se cobra, las fechas de pago por DNI y los requisitos para seguir cobrando en 2026.

El cobro del beneficio se realiza según el calendario de ANSES y la terminación del DNI.

Las Becas Progresar ya tienen definido su esquema de pago para febrero y vuelven a concentrar la atención de miles de estudiantes en todo el país. En un contexto de actualizaciones mensuales en distintas prestaciones, la principal consulta es cuánto y cuánto se cobra en febrero.

Para este mes, el Gobierno nacional confirmó que el programa educativo no tendrá aumentos y que los montos se mantendrán sin cambios. La liquidación se realiza a través de la ANSES, mientras que las decisiones sobre el valor de la beca dependen del área educativa.

Becas Progresar: cuánto y cuánto se cobra en febrero Según la información oficial, no habrá aumento en febrero para las Becas Progresar. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que el incremento general del 2,8% aplicado a otras prestaciones “no alcanza a este beneficio educativo”, ya que el programa no forma parte del esquema previsional.

Becas progresar.jpg Las Becas Progresar se pagan en febrero sin cambios en los montos definidos por el Gobierno. Freepik - Canva El ajuste del 2,8% se basa en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero las Becas Progresar dependen del Ministerio de Capital Humano. Desde esa cartera señalaron que “hasta el momento no se anunció ninguna actualización en los montos”, por lo que el esquema de pagos se mantiene sin cambios en febrero.

De esta manera, los valores vigentes del programa son: