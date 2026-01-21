Becas Progresar: ANSES paga en enero un pago extra y llega hasta $63.000

La ANSES confirmó que en enero se pagará un monto extra a los titulares de las Becas Progresar , correspondiente al 20% que se retuvo durante el ciclo lectivo. El refuerzo puede alcanzar los $63.000 , según la línea de beca y la convocatoria en la que se haya inscripto cada estudiante.

El pago se realizará de forma automática junto con el cronograma habitual y estará destinado a quienes cumplieron con los requisitos académicos y administrativos exigidos por el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Durante el año, la ANSES liquida el 80% del monto mensual de las Becas Progresar y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición académica. En enero, ese monto acumulado se deposita a quienes tengan la certificación institucional aprobada.

Los importes varían según la línea del programa y la convocatoria de inscripción:

El refuerzo alcanza a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, según la convocatoria de inscripción.

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Desde el organismo previsional remarcaron que la validación de datos es determinante para el cobro. “La escuela, terciario o universidad debe cargar correctamente la condición de alumno regular en el sistema”, indicó ANSES, tal como lo establece la Resolución 388/2025. Quienes no reciban el pago en enero podrán hacerlo en febrero, una vez que se regularice la certificación correspondiente.

Requisitos y condiciones clave para cobrar el 20% retenido de las Becas Progresar

El pago extra del 20% retenido alcanza a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, pero cada una tiene condiciones específicas que deben cumplirse para acceder al beneficio.

Créditos ANSES.jpg La certificación de alumno regular por parte de la institución educativa es clave para acceder al pago extra.

En Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado de una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025. Además, la institución educativa tiene que validar esa actividad antes del 30 de diciembre y el alumno no debe adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo.

Para Progresar Superior, los requisitos incluyen ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no tener materias pendientes al cierre del ciclo lectivo. Toda esta información debe estar correctamente cargada por la institución educativa correspondiente.

Desde ANSES vuelven a insistir en que la certificación institucional es el paso central del proceso. Si los datos están completos y validados, el monto retenido se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la beca mensual. De lo contrario, el pago se traslada al mes siguiente hasta que la situación quede regularizada.