Batakis anunció créditos para productores afectados por las heladas

Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación estuvo en Mendoza y durante su visita anunció créditos para los productores afectados por las heladas a tasa subsidiada. En suelo mendocino, Batakis visitó distintas empresas locales, entregó premios a un grupo de Pymes y no dejó de hablar de la economía nacional.

“El Banco Nación puso a disposición a través de todo su directorio y de las gerencias 5.000 millones de pesos en lineas de créditos para aquellos que sufrieron las heladas tardías. Se pueden acercar a la sucursales ya que eso está a disposición”, dijo Batakis.

En concreto: los créditos en pesos ya están disponibles para los productores agropecuarios MiPyMEs en estado de emergencia o desastre agropecuario. En este sentido, se sostuvo que se otorgarán renovaciones y prórrogas (documentadas), para atender las obligaciones contraídas con el Banco por capital e intereses, sin que esto afecte la calidad crediticia del cliente ni se le apliquen recargos adicionales.

Créditos en inversiones y capital de trabajo de hasta $ 10 millones para atender las consecuencias y perjuicios que generaron los factores adversos y para financiar la continuidad de su producción. Además el banco otorga un período de gracia de hasta 365 días para los casos de renovaciones y prorrogas, de hasta 10 (diez) años para inversión y hasta 3 (tres) años para capital de trabajo.

Hipotecarios UVA e inflación

Durante la charla que mantuvo con periodistas la presidenta del Banco Nación no dudó en calificar a los hipotecarios UVA como una “muy mala decisión del gobierno anterior”. Sostuvo que quienes la implementaron “no estudiaron historia económica argentina o no entendieron la historia de nuestro país. Así propusieron un instrumento financiero vinculado con el sector hipotecario que no tiene que ver con la realidad económica argentina. Es para otro tipo de país”.

La titular del Nación indicó que hay una normativa vigente que “tiene que ser modificada por el Congreso de la Nación para que nosotros podamos hacer algo. Como banco publico nosotros no podemos resolver sino tenemos una normativa que nos permita hacer una modificación”.

Consultada sobre la inflación volvió admitir que es un problema multicausal, que “no se resuelve en cinco minutos como dijo un dirigente” y que se debe tener un acuerdo político de todos los sectores para lograr bajarla.

Visita a empresas locales

Como parte de su agenda de trabajo la presidenta del Nación recorrió las empresas Impsa, Halpern y Friolatina.

Silvina Batakis en una recorrida por Mendoza. Gentileza

“Estamos recorriendo cada rincón de la Argentina para contar las posibilidades que ofrece la banca pública para generar más actividad económica en el país. Creemos y confiamos que la ayuda financiera del BNA -sumada al esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso de las PyMEs, los y las trabajadoras- permitirá mejorar la situación de la población, acceder a más bienes y servicios y, en definitiva, tener mejor calidad de vida”, sostuvo Batakis durante una visita a la planta Halpern, en Luján. Y estimó que hay empresarios en la provincia dispuestos a reemplazar importaciones por producción local y eso es algo muy importante y que el banco acompaña.

Premios a la Trayectoria

Batakis participó de un encuentro con empresarios y entregó ´Premios a la Trayectoria´, que destacan compañías productivas, innovadoras, creativas y que apuestan al desarrollo sustentable.

Empresas premiadas:

● Dolphin SA, empresa centrada en la fabricación de productos de panificación (masas frescas, bollería y distintos tipos de panes), a través de sus marcas “La Española y Mar del Plata”.

● Laugero Construcciones SA, constituida en el año 1994, dedicada al desarrollo de obras de arquitectura, saneamiento, gasoductos, viales, hidráulicas, electromecánicas, tratamiento de residuos sólidos urbanos y energías renovables.

● Plastiandino S.A, fundada en 1972, se ha dedicado desde sus inicios a la transformación de polietileno de baja densidad por proceso de extrusión.

● Centro Enológico Rivadavia S.A, creada en 1982 para la comercialización y distribución de productos químicos para la industria vitivinícola, conservas, jugueras, embaladora de cítricos y tabacaleras en Argentina y Latinoamérica.

● Agrícola San Andrés, empresa agrícola-ganadera con propiedades ubicadas en Mendoza y La Pampa

● Angel Cabrera SA, nacida en 1964, se dedica principalmente a la elaboración, fraccionamiento y envasado de aceitunas, siendo el tercer fraccionador más importante en el país.

● Autotransportes Andesmar SA, empresa constituida hace más de medio siglo, llevando adelante la actividad de transporte público y/o privado de pasajeros, con más de 300 unidades operativas.

● Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), uno de los principales grupos vitivinícolas a nivel mundial, nucleando a más de 5.000.- productores integrados en 29 cooperativas.

● Casa Reig S.A, empresa con más de 40 años dedicada a la venta minorista de electrodomésticos, bicicletas, motos y ciclomotores

● Galigniana Agroquímica SRL, empresa familiar constituida en 1970 que es una de las principales comercializadoras de productos fitosanitarios y fertilizantes del país.