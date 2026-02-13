Bancarios acordaron una suba salarial y el sueldo inicial marca un nuevo récord para el sector

La Asociación Bancaria acordó un aumento salarial del 2,9% en enero y el ingreso mensual mínimo de los empleados bancarios superará los $2.125.000.
El gremio cerró un aumento del 2,9% para enero y en marzo volverán a negociar una nueva actualización.
La Asociación Bancaria acordó un aumento salarial del 2,9% en enero y el ingreso mensual mínimo de los empleados bancarios superará los $2.125.000.
Además, se confirmó el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebrará el 6 de noviembre, con un monto actualizado en $1.894.425.
“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025”, informó el gremio.
Según lo acordado, en Febrero de 2026 se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales anteriores, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de Marzo de 2026.
El gremio liderado por Sergio Palazzo, informó que lo firmado garantiza que los trabajadores bancarios “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.