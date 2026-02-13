13 de febrero de 2026 - 22:05

Bancarios acordaron una suba salarial y el sueldo inicial marca un nuevo récord para el sector

El gremio cerró un aumento del 2,9% para enero y en marzo volverán a negociar una nueva actualización.

Los bancarios lograron un aumento récord para el sueldo inicial de un trabajador.

Los bancarios lograron un aumento récord para el sueldo inicial de un trabajador.

Foto:

TN
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Asociación Bancaria acordó un aumento salarial del 2,9% en enero y el ingreso mensual mínimo de los empleados bancarios superará los $2.125.000.

Leé además

El salario varía según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

Empleadas domésticas: sueldo en marzo de 2026 y cuánto gana el personal de limpieza

Por Melisa Sbrocco
12 compras que explican por que no te alcanza el sueldo o por que no podes ahorrar

12 compras que explican por qué no te alcanza el sueldo o por qué no podés ahorrar

Por Daniela Leiva

Además, se confirmó el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebrará el 6 de noviembre, con un monto actualizado en $1.894.425.

“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025”, informó el gremio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/La_Bancaria/status/2022021577467109414&partner=&hide_thread=false

Según lo acordado, en Febrero de 2026 se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales anteriores, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de Marzo de 2026.

El gremio liderado por Sergio Palazzo, informó que lo firmado garantiza que los trabajadores bancarios “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Raúl Roitman de Zitto en Valor Agregado.

Raúl Roitman: "Mendoza tiene una gastronomía que es sólo comparable con Buenos Aires"

Por Soledad Gonzalez
El despertar de un Chateau en Maipú.

Una histórica residencia de una dinastía del vino se transformará en hotel

Por Matías Carretero
El programa apunta a que los contribuyentes corrijan inconsistencias antes de una fiscalización tradicional.

Cumplimiento fiscal: ARCA reglamentó el programa para facilitar el cumplimiento tributario voluntario

Por Redacción Economía
Cada $100.000 gastados representan un reintegro de $25.000, siempre que los productos estén incluidos.

Viernes en Coto con Mercado Pago y 25% de reintegro sin tope: cuánto pagás de total si gastás $100.000

Por Melisa Sbrocco