12 compras que explican por qué no te alcanza el sueldo o por qué no podés ahorrar

Celulares de alta gama en cuotas. Estrenar tecnología entusiasma, pero financiarla implica pagar durante meses por un producto que se devalúa rápido y queda obsoleto antes de terminar de abonarlo.

Ropa por impulso. Comprar para levantar el ánimo genera satisfacción instantánea, aunque muchas prendas terminan sin uso. El placard se llena y la tarjeta también.

Electrodomésticos que no eran urgentes. Promociones atractivas pueden adelantar decisiones innecesarias y comprometer el presupuesto. Chau electrodomésticos en la mesada: la nueva tendencia para optimizar el espacio en la cocina Comprar electrodomésticos porque están en rebaja.

Vacaciones financiadas sin respaldo. Viajar es valioso, pero hacerlo con deuda puede convertir el recuerdo en una carga financiera prolongada.

Muebles o decoración por tendencia. Cambiar objetos funcionales por moda suele generar gastos que no mejoran realmente la calidad de vida.

Suscripciones premium acumuladas. El acceso inmediato a contenido o servicios parece conveniente, pero varias cuotas mensuales pueden convertirse en un gasto fijo pesado.

Comidas y salidas frecuentes pagadas con crédito La experiencia es placentera, pero si no se paga el total, los intereses extienden el costo mucho más allá de la salida. deliverys en la Gig Economy(1) Delivery a crédito.

Autos nuevos sin evaluar depreciación Estrenar vehículo produce satisfacción inmediata, aunque pierde valor rápidamente y exige gastos adicionales como seguro y mantenimiento más altos.

Gadgets tecnológicos de moda Relojes inteligentes, auriculares o dispositivos que prometen mejorar la vida, pero terminan infrautilizados.

Cursos o capacitaciones que no se completan La inscripción genera motivación, pero si no hay compromiso real, se transforma en dinero desperdiciado.

Compras para “premiarse” tras un mal día Asociar consumo con recompensa emocional crea un patrón difícil de sostener financieramente.