¿No llegás a fin de mes? El truco de Harvard para ahorrar sin dejar de darte gustos

Vivir con la sensación de que la plata se escapa entre los dedos es una preocupación constante para muchos. Como bien dice el economista Nicolás Litvinoff , la mayoría de las personas vive bajo una " anarquía monetaria", nunca aprender a ahorrar de verdad.

Para terminar con este desorden, los expertos recomiendan la famosa regla 50/30/20 , un método popularizado por la senadora estadounidense y experta en insolvencia de Harvard , Elizabeth Warren . La clave no es dejar de gastar, sino saber exactamente cuánto destinar a cada cosa.

El sistema es tan simple como efectivo. Según las fuentes, tenés que dividir tus ingresos netos en tres grandes categorías:

Si tus gastos fijos son muy altos , los especialistas sugieren ser flexibles. Podés probar la regla 70/20/10 , más adaptada a la realidad de los jóvenes que destinan gran parte de su sueldo al alquiler .

La tecnología es tu mejor aliada para que el plan no quede en una hoja de papel: aplicaciones como Budget50, Monefy o Money Lover te permiten registrar cada gasto diario y visualizar mediante gráficos si te estás pasando del límite en alguna categoría.

Otra alternativa poderosa para quienes están muy endeudados es la Regla de un Tercio (1/3), propuesta por Ranjeet Mudholkar. Este método divide el ingreso en partes iguales: un tercio para vivir; otro para ahorrar; y el último exclusivamente para pagar deudas.

El primer paso es registrar tus gastos del último mes para tener un "baño de realidad". Una vez que identifiques esos "gastos hormiga", estarás a un paso de la libertad financiera.