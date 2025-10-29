Baja el dólar: a cuánto cotiza hoy tras el rebote del martes

Después del rebote poselectoral, el dólar minorista cotiza hoy a $1.435 para la compra y $ 1.485 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una leve baja de $10 (-0,7%) respecto al cierre del martes.

Tras la baja del lunes, el dólar volvió a rebotar y quedó al borde de los $1.500

Ni dólar ni bonos: el ahorro silencioso que gana terreno entre los argentinos en 2025

En tanto, y por debajo del oficial, el dólar blue o paralelo se negocia este miércoles a $1.470 para la venta en las llamadas "cuevas".

En sintonía con la baja del minorista, el dólar mayorista cae y se vende a $ 1.465 , despegándose del techo de la banda de flotación fijado a $1.495,03 según el Banco Central.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin , bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200 , que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.450

Venta: $ 1.470

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

Compra : $ 1.445,60 (- $24,00)

(- $24,00) Venta: $ 1.481,90 (- $13,80)

Dólar cripto, exchanges de criptomonedas Dólar cripto a la baja web

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.461,06 (- $14,92)

: $ 1.461,06 (- $14,92) Venta: $ 1.461,45 (- $10,21)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.471,51 (- $17,78)

: $ 1.471,51 (- $17,78) Venta: $ 1.481,35 (- $42,71)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".