A través de una estructura de grandes luces y el uso de materiales nobles, esta obra logra un equilibrio perfecto entre la solidez del hormigón y la calidez de la madera y la piedra.

El hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda.

Ubicada en un tejido urbano de mediana densidad en San Rafael, la Casa H1 emerge como un ejercicio de precisión geométrica - constructiva y sensibilidad ambiental. El proyecto se implanta entre medianeras, pero logra evadir la rigidez de los límites tradicionales al retirarse de la línea municipal.

Este gesto inicial crea un patio de acceso que funciona como un umbral necesario, una transición gradual que prepara al habitante para dejar atrás la esfera pública y sumergirse en el ámbito doméstico. En esta obra, el recorrido no es un simple pasillo, sino el eje estructurante que organiza una planta baja de generosas dimensiones, cercana a los 430 metros cuadrados, donde la mirada siempre encuentra una salida hacia el verde.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 15.53.48 Austeridad y precisión: la honestidad del hormigón visto en el sur provincial La propuesta se despliega en dos niveles articulados por una serie de patios internos que disuelven las fronteras entre el adentro y el afuera. Estos vacíos estratégicos no solo garantizan la entrada de luz natural y ventilación cruzada en cada rincón, sino que también actúan como conectores verticales entre las plantas, multiplicando las visuales cruzadas y enriqueciendo la experiencia cotidiana.

Sincronía material y fluidez estructural en el Sur Desde el punto de vista morfológico, el hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda.

La resolución estructural es clave para esta libertad espacial: el uso de losas sin vigas apoyadas en tabiques y columnas puntuales permite salvar grandes luces, otorgando una flexibilidad y una continuidad visual que hace que la casa se sienta como un único espacio fluido y en constante diálogo con sus jardines.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 15.53.47 (1) El hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda. Luis Abba Esta elección del hormigón responde a una búsqueda de durabilidad y bajo mantenimiento, reflejando una austeridad que no renuncia a la sofisticación constructiva. Para equilibrar la impronta del material dominante, se incorporaron elementos en piedra y madera que aportan la calidez necesaria al hogar, logrando una paleta de materiales noble que se transforma según la incidencia de la luz solar a lo largo del día. Casa H1 se consolida así como una pieza de arquitectura contemporánea que honra su entorno cuyano a través de una lógica constructiva compleja y honesta con un profundo respeto por el paisaje. Fotos: Luis Abba