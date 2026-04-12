12 de abril de 2026 - 02:02

Austeridad y precisión: la honestidad del hormigón visto en el sur provincial

A través de una estructura de grandes luces y el uso de materiales nobles, esta obra logra un equilibrio perfecto entre la solidez del hormigón y la calidez de la madera y la piedra.

El hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda.

El hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda.

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Por Matías Carretero

Ubicada en un tejido urbano de mediana densidad en San Rafael, la Casa H1 emerge como un ejercicio de precisión geométrica - constructiva y sensibilidad ambiental. El proyecto se implanta entre medianeras, pero logra evadir la rigidez de los límites tradicionales al retirarse de la línea municipal.

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Este gesto inicial crea un patio de acceso que funciona como un umbral necesario, una transición gradual que prepara al habitante para dejar atrás la esfera pública y sumergirse en el ámbito doméstico. En esta obra, el recorrido no es un simple pasillo, sino el eje estructurante que organiza una planta baja de generosas dimensiones, cercana a los 430 metros cuadrados, donde la mirada siempre encuentra una salida hacia el verde.

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Austeridad y precisi&oacute;n: la honestidad del hormig&oacute;n visto en el sur provincial

Austeridad y precisión: la honestidad del hormigón visto en el sur provincial

La propuesta se despliega en dos niveles articulados por una serie de patios internos que disuelven las fronteras entre el adentro y el afuera. Estos vacíos estratégicos no solo garantizan la entrada de luz natural y ventilación cruzada en cada rincón, sino que también actúan como conectores verticales entre las plantas, multiplicando las visuales cruzadas y enriqueciendo la experiencia cotidiana.

Sincronía material y fluidez estructural en el Sur

Desde el punto de vista morfológico, el hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda.

La resolución estructural es clave para esta libertad espacial: el uso de losas sin vigas apoyadas en tabiques y columnas puntuales permite salvar grandes luces, otorgando una flexibilidad y una continuidad visual que hace que la casa se sienta como un único espacio fluido y en constante diálogo con sus jardines.

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El hormig&oacute;n armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresi&oacute;n est&eacute;tica de la vivienda.

El hormigón armado visto es el protagonista absoluto, integrando en una sola pieza la estructura y la expresión estética de la vivienda.

Esta elección del hormigón responde a una búsqueda de durabilidad y bajo mantenimiento, reflejando una austeridad que no renuncia a la sofisticación constructiva. Para equilibrar la impronta del material dominante, se incorporaron elementos en piedra y madera que aportan la calidez necesaria al hogar, logrando una paleta de materiales noble que se transforma según la incidencia de la luz solar a lo largo del día. Casa H1 se consolida así como una pieza de arquitectura contemporánea que honra su entorno cuyano a través de una lógica constructiva compleja y honesta con un profundo respeto por el paisaje.

Fotos: Luis Abba

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