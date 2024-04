Aumentó hasta 224% el precio del gas, pero se mantiene la Zona Fría

Las próximas boletas del gas llegarán con aumentos importantes para los usuarios mendocinos. Los nuevos cuadros tarifarios que el Gobierno iba a aplicar en febrero y fue postergando, fueron publicados ayer en el Boletín Oficial. Las subas más significativas, que rozan el 900%, se han aplicado en el cargo fijo, es decir, el que se paga independientemente del consumo. Mientras que el incremento del cargo variable ha sido más moderado, pero alcanza el 224%.

Sin embargo, también se han producido diversos cambios en la facturación. El monto mensual que se paga como cargo fijo es, a partir de ahora, el mismo para cada categoría de usuario, con independencia de la segmentación por ingresos. Para entenderlo, un hogar R2 3, considerado promedio por Ecogas, recibirá una boleta con un monto de $9.949, más allá de que sea N1, N2 o N3.

En todos los segmentos, la categoría que mayor variación tuvo fue la R2 3, que tiene un consumo anual de 1.201 a 1.400 m3 anuales. El que más aumento tuvo es el segmento N2 (bajos ingresos), con una suba de 889%; le sigue el N3 (ingresos medios), con un 804%; y el N1 (altos ingresos), con un 620%.

Nuevos cuadros tarifarios de Ecogas para los usuarios N1 (altos ingresos)

Este cargo fijo irá desde los $3.951 para la categoría R1 (menor consumo) hasta los $24.662 para la R3 4 (mayor consumo), y los porcentajes de aumentos mencionados son sobre montos que, hasta la semana pasada, oscilaban entre los $737 y los $4.504 mensuales.

Nuevos cuadros tarifarios de Ecogas para los usuarios N2 (ingresos bajos)

En cambio, el cargo variable, es decir, el que se paga por cada m3 consumido pasa a ser idéntico para cada categoría de usuarios, aunque varía según el segmento de ingresos. Así, el precio por m3 será de $126,50 para todos los N1, de $57 para los N2 y de $69,5 para los N3.

Nuevos cuadros tarifarios de Ecogas para los usuarios N3 (ingresos medios)

Desde Ecogas explicaron que ha habido otra modificación y es que, dentro de la factura, hay cuatro componentes: el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Hasta ahora, el tercero, que se vincula con el costo de operación de las empresas distribuidoras, se repartía entre el cargo fijo y el cargo variable, mientras a partir de este miércoles, sólo estará en el fijo. El precio del m3, en tanto, incluirá el valor del gas y de su transporte, que ahora se expresa en dólares (ya no en pesos argentinos).

El cargo fijo va a ser el mismo durante todo el año, aunque, en realidad, se irá ajustando mes a mes, que es lo que también prevé la resolución del Enargas. En uno de los anexos, detalla cuál es la fórmula que se utilizará y que contempla la evolución del Cargo de Distribución o Tasa y Cargo por Servicio, y tres índices publicados por el Indec: salarios del sector privado registrado, de Precios Internos al por Mayor y del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (para los materiales).

Asimismo, resaltaron que, con esa modificación, el usuario tendrá mayor previsibilidad porque podrá multiplicar el cargo variable, es decir, el precio del m3, por su consumo, para conocer cuánto deberá pagar. También aclararon que el valor del m3 que aparece en los cuadros tarifarios no será el que efectivamente paguen los mendocinos, ya que se sostiene el régimen de Zona Fría, con descuentos del 30 a 50% para los hogares de la provincia.

Foto: Cristian Guzzo / Los Andes

En la audiencia pública, que se desarrolló en los primeros días de enero, Ecogas resaltó que los cuadros tarifarios no habían tenido modificación desde abril de 2023, pero que el atraso tarifario viene desde septiembre de 2019, cuando se congelaron las tarifas y después los aumentos que se fueron autorizando estuvieron siempre por debajo de la variación de los costos.

Desde la empresa señalaron que no han estimado una factura promedio con los nuevos valores, por este cambio en la composición de la factura, pero plantearon que el usuario tendrá mayor control del monto a pagar, ya que dependerá mucho más de su nivel de consumo.

Se debe tener en cuenta que el Enargas todavía está utilizando la segmentación por ingresos, pero que la Secretaría de Energía ya presentó otro esquema que utilizará para la adjudicación de subsidios. Se trata de la Canasta Básica Energética, que reemplazará los segmentos N1, N2 y N3, para establecer consumos razonables para cada hogar, según la zona -se consideran las seis zonas bioambientales que delimita IRAM- en la que se encuentre y la cantidad de ocupantes.

El Estado sólo subsidiaría en los casos en que cubrir esa CBE, que incluye electricidad y gas, demande más del 10% de los ingresos del grupo conviviente. Sin embargo, la implementación de esta metodología también se ha ido postergando y se habla de que podría comenzar a aplicarse en junio.

La semana pasada, la Secretaría de Energía publicó otra resolución en la que estableció los nuevos precios mayoristas del gas, con valores que oscilan entre los US$ 2,70 y US$ 2,95 por millón de BTU para los hogares de altos ingresos y usuarios no residenciales, mientras que para quienes tiene la tarifa social irá de US$ 0,74 a US$ 0,78 por millón de BTU. De todos modos, se espera una marcada variación, que podría casi duplicar estos montos, para los meses de más frío.