Aumento para gastronómicos y hoteleros: de cuánto es el nuevo sueldo con sumas extras de abril a junio

Los trabajadores gastronómicos y hoteleros cerraron un nuevo acuerdo paritario que establece un aumento de sueldo con actualizaciones en los básicos y el pago de sumas extras no remunerativas. La medida alcanza a la rama general del sector y se aplicará entre abril y junio.

El entendimiento entre el gremio y las cámaras empresarias busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de caída de la actividad, tanto en bares y restaurantes como en el turismo. La actualización corresponde al tercer tramo de la paritaria 2025-2026.

Tras las negociaciones entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) , se definió un esquema de subas progresivas en los salarios básicos junto con el pago de sumas no remunerativas.

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El secretario general del gremio, Luis Barrionuevo , afirmó: "conseguimos sostener el poder adquisitivo en un momento complejo para los trabajadores en general y en particular para nuestras actividades" .

El acuerdo establece incrementos escalonados durante abril, mayo y junio, con impacto en los adicionales convencionales. Además, se fijaron sumas extras no remunerativas para abril y mayo, sin descuentos ni aportes, que van desde los $37.000 hasta los $73.500, dependiendo de cada categoría.

Desde el sector también advirtieron sobre el contexto económico adverso, marcado por la caída de ingresos en la actividad gastronómica y una menor afluencia de turistas extranjeros, lo que impacta directamente en los niveles de empleo e ingresos.

Cuáles son los nuevos salarios y qué puede pasar en los próximos meses

Con la aplicación de los aumentos y las sumas extras, en junio se consolidarán nuevos pisos salariales para todas las categorías del convenio. El salario más bajo alcanzará los $990.555, mientras que el más alto llegará a $1.970.475, con un promedio cercano a $1.200.000 dentro del sector.

Psicología El sector volverá a negociar en junio por la inflación. Web

Estos valores corresponden únicamente a los básicos y no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo o acuerdos particulares de empresa, que pueden elevar los ingresos finales según cada caso. La estructura salarial continúa segmentada en grupos (A, B, C, D y Especial), en función de las tareas y responsabilidades.

De cara a lo que viene, está previsto que las partes vuelvan a reunirse en junio para analizar una nueva actualización. La revisión estará atada al impacto de la inflación sobre los salarios, en un escenario donde el sector sigue mostrando signos de retracción y busca sostener su actividad.