AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobrarán $518.226 en abril

La ANSES confirmó los montos de las asignaciones para marzo de 2026 y el calendario de pagos. Con un aumento del 2,9% en la AUH, las familias pueden conocer cuánto recibirán este mes, incluyendo los hijos con discapacidad y la Tarjeta Alimentar.
ANSES informó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar para marzo 2026. Las familias con hijos, incluidos los con discapacidad, pueden calcular su ingreso total.
La ANSES confirmó los montos de las asignaciones para marzo de 2026 y el calendario de pagos. Con un aumento del 2,9% en la AUH, las familias pueden conocer cuánto recibirán este mes, incluyendo los hijos con discapacidad y la Tarjeta Alimentar.
La Tarjeta Alimentar, por su parte, mantiene los mismos valores vigentes desde 2024, por lo que los beneficiarios pueden planificar sus gastos con seguridad.
En marzo de 2026, los montos de la AUH por hijo se calculan según la retención del 20% y el esquema de movilidad vigente:
El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación, como exige la ANSES.
La Tarjeta Alimentar mantiene los valores ya vigentes desde mayo de 2024:
En este caso, una familia con dos hijos, uno con discapacidad, percibe:
Cálculo total:
222.510,62 + 109.332,80 + 81.936 = $518.226,04
Este total representa el ingreso mensual de la familia en marzo de 2026, combinando AUH y Tarjeta Alimentar, acreditados automáticamente. La Tarjeta Alimentar sigue destinada a garantizar la compra de alimentos para los menores y se mantiene sin cambios respecto a los meses anteriores.
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo
Asignación por Prenatal
Asignación por Maternidad