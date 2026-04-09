AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobrarán $518.226 en abril

La ANSES confirmó los montos de las asignaciones para marzo de 2026 y el calendario de pagos. Con un aumento del 2,9% en la AUH , las familias pueden conocer cuánto recibirán este mes, incluyendo los hijos con discapacidad y la Tarjeta Alimentar.

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La Tarjeta Alimentar , por su parte, mantiene los mismos valores vigentes desde 2024, por lo que los beneficiarios pueden planificar sus gastos con seguridad.

En marzo de 2026, los montos de la AUH por hijo se calculan según la retención del 20% y el esquema de movilidad vigente:

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación, como exige la ANSES.

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores ya vigentes desde mayo de 2024:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

Que familia cobrarán $518.226 con AUH y Tarjeta Alimentar

En este caso, una familia con dos hijos, uno con discapacidad, percibe:

Hijo con discapacidad: $222.510,62

Hijo sin discapacidad: $109.332,80

Tarjeta Alimentar para dos hijos: $81.936

Cálculo total:

222.510,62 + 109.332,80 + 81.936 = $518.226,04

Este total representa el ingreso mensual de la familia en marzo de 2026, combinando AUH y Tarjeta Alimentar, acreditados automáticamente. La Tarjeta Alimentar sigue destinada a garantizar la compra de alimentos para los menores y se mantiene sin cambios respecto a los meses anteriores.

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Calendario de pagos ANSES abril 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad