9 de abril de 2026 - 09:36

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobrarán $518.226 en abril

ANSES informó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar para marzo 2026. Las familias con hijos, incluidos los con discapacidad, pueden calcular su ingreso total.

La AUH para hijos con discapacidad alcanza $222.510,62 y se suma al pago de AUH regular.

La AUH para hijos con discapacidad alcanza $222.510,62 y se suma al pago de AUH regular.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La ANSES confirmó los montos de las asignaciones para marzo de 2026 y el calendario de pagos. Con un aumento del 2,9% en la AUH, las familias pueden conocer cuánto recibirán este mes, incluyendo los hijos con discapacidad y la Tarjeta Alimentar.

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La Tarjeta Alimentar, por su parte, mantiene los mismos valores vigentes desde 2024, por lo que los beneficiarios pueden planificar sus gastos con seguridad.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH en marzo

En marzo de 2026, los montos de la AUH por hijo se calculan según la retención del 20% y el esquema de movilidad vigente:

AUH por hijo:

  • 1 hijo: $109.332,80
  • 2 hijos: $218.665,60
  • 3 hijos: $327.998,40
  • 4 hijos: $437.331,20
  • 5 hijos: $546.664,00
Anses / Jubilados

AUH por hijo con discapacidad (monto máximo según ingreso familiar):

  • Hasta $1.028.268 de ingreso: $222.510,62
  • Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28
  • Desde $1.508.055,01: $99.346,86

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación, como exige la ANSES.

Tarjeta Alimentar: montos y beneficios

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores ya vigentes desde mayo de 2024:

  • $52.250 para un hijo
  • $81.936 para dos hijos
  • $108.062 para tres o más hijos

Que familia cobrarán $518.226 con AUH y Tarjeta Alimentar

En este caso, una familia con dos hijos, uno con discapacidad, percibe:

  • Hijo con discapacidad: $222.510,62
  • Hijo sin discapacidad: $109.332,80
  • Tarjeta Alimentar para dos hijos: $81.936

Cálculo total:

222.510,62 + 109.332,80 + 81.936 = $518.226,04

Este total representa el ingreso mensual de la familia en marzo de 2026, combinando AUH y Tarjeta Alimentar, acreditados automáticamente. La Tarjeta Alimentar sigue destinada a garantizar la compra de alimentos para los menores y se mantiene sin cambios respecto a los meses anteriores.

AUH Anses (3).jpg

Calendario de pagos ANSES abril 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 14 de abril al 12 de mayo
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