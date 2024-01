Arrancó la nueva misión del FMI y el lunes se reunirán con Luis Caputo

Cuando todavía no se cumplió el primer mes del gobierno de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó una nueva revisión de las cuentas públicas. Por lo pronto, esas gestiones continuarán todo el fin de semana y el próximo lunes los enviados del organismo serán recibidos por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La administración de Milei aceleró los contactos con la esperanza de conseguir un waiver, un perdón porque la gestión de Alberto Fernández incumplió las metas.

Es el paso necesario para poder acceder a los próximos desembolsos del crédito que solicitó Mauricio Macri en 2018 y que renegoció Fernández durante la gestión de Martín Guzmán en Economía.

La nueva misión del organismo multilateral de crédito arrancó el viernes con el monitoreo. La comitiva que llegó desde Washington está encabezada por el Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de la Ashvin Ahuja.

El trabajo se dividirá por áreas, con un grupo en el Palacio de Hacienda observando las cuentas públicas, en especial el programa fiscal, los instrumentos para su reducción y el funcionamiento del Tesoro Nacional.

En las deliberaciones se sumará la reciente medida del gobierno de Milei, que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el le ordenó al Banco Central prestarle al Tesoro Nacional a 10 años US$ 3.200 millones para el pago de deudas en moneda extranjera.

A cambio de obtener esas divisas, el Tesoro Nacional le dará al BCRA Letras Intransferibles con vencimiento 2034.

La misión del FMI también analizará la situación de reservas del Banco Central y su saneamiento para el inicio de un período de acumulación. Vale recordar que, desde la asunción de las nuevas autoridades, la BCRA pudo acumular cerca de U$S 3.000 millones, pero habilitando un caudal muy menor para importaciones.

Fuentes oficiales consultadas por este medio adelantaron que el ministro Caputo recibirá el lunes a los enviados del Fondo. Se prevé que lo hará junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Dado el perfil de la delegación que desembarcó en Buenos Aires, conocedores de este tipo de negociaciones sugieren que en la reunión de Posse y Caputo con Cubeddu puede quedar definido el Staff Report Agreement que luego le será elevado al Directorio del organismo.

Si esto ocurre, antes del 31 de enero el país puede contar con un desembolso de al menos U$S 3.500 millones para hacer frente al vencimiento de U$S 1.900 millones y devolver los U$S 960 que facilitó la CAF para pagar la obligación de diciembre.

De acuerdo al objetivo del gobierno de llegar al déficit cero en 2024, todo hace suponer que si el plan presentado convence al FMI sobre su viabilidad, la firma del convenio sería en el cortísimo plazo.

Controlar el desborde fiscal, junto a la reducción de la emisión monetaria, es casi la condición excluyente que pone el organismo.