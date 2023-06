Argentina recurre al FMI en un intento desesperado de evitar una devaluación, según el Financial Times

Una columna del diario británico Financial Times aseguró que “el gobierno argentino, cada vez más desesperado, intenta evitar una crisis monetaria acudiendo a China y al FMI, lo que plantea al prestamista con sede en Washington el dilema de cómo ayudar a su mayor deudor”.

Y agregó: “Se prevé que la inflación en el país sudamericano alcance el 145% este año, se avecina una recesión y las reservas netas de divisas del banco central son insignificantes. El peso ha caído casi un 40% frente al dólar en el mercado negro este año”.

Desde el mismo medio también se refirieron a que “el gobierno peronista se esfuerza por evitar una gran devaluación o una hiperinflación durante la temporada políticamente turbulenta que precede a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre, y el ministro de Economía y posible candidato presidencial Sergio Massa se ha convertido en una figura central”.

El ministro durante una reunión en Beijing con el viceministro de Relaciones Exteriores Deng Li y el representante del gobierno chino para Asuntos Latinoamericanos, Qiu Xiaoqi. Foto: @SergioMassa / Twitter

Además, el Financial Times se hizo eco de los anuncios de Massa, a los que catalogó como: “una serie de medidas de emergencia para mantener a flote la economía, como tipos de cambio especiales para animar a los exportadores de soja a enviar sus cosechas y canjes de deuda nacional por vencimientos más largos.

Y continuó: “Massa viajará a Washington a finales de este mes en busca de fondos adicionales del FMI, pero su tarea se ha visto complicada por una grave sequía que ha afectado a la producción y las exportaciones agrícolas”.

En la nota, el medio británico entró en detalle sobre el viaje de Massa a China: “A principios de este mes permitió a Pekín que Argentina accediera a US$5000 millones adicionales de un acuerdo existente de swap de divisas en renminbi. Massa también está tratando de persuadir al Nuevo Banco de Desarrollo, el prestamista con sede en Shanghái para las naciones del Brics, para que permita la adhesión de Argentina”.

MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTRATEGIAS NACIONALES

Acorde a los mercados internacionales, la columna también mencionó que la Argentina está aislada desde su impago en 2020 y necesita financiar un déficit presupuestario estimado por JPMorgan en el 3% de su producto interior bruto este año. Sobre esto, el Financial Times aclaró: “Con unas reservas internacionales netas estimadas en cerca de menos de US$1.500 millones, según los analistas bonaerenses Ecolatina, las esperanzas de Massa de conseguir dólares descansan en el FMI”.

Al respecto, Salvador Vitelli, de la consultora Romano Group, manifestó: “El plan de Massa, que consiste en hacer lo imposible para evitar que la situación económica se descontrole antes de las elecciones, se ha vuelto realmente difícil de lograr debido al impacto de la sequía en las exportaciones de soja”.

Sergio Massa, en el cierre del Congreso del Frente Renovador. Foto: Clarín

Y completó: “Pero la inestabilidad macroeconómica a la que nos enfrentamos no se debe a la sequía, sino a una cadena de fallos y mala gestión”. Por su parte, el periódico retomó la palabra de Federico Sturzenegger, titular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri: “la estrategia de Massa es endeudarse más para sostener un déficit fiscal muy grande que el gobierno no ha corregido. No es mucho más complicado que eso”.

El Financial Times también destacó que “las labores de Massa también tienen otro propósito”. “El ministro no ha ocultado su deseo de ser el candidato presidencial del movimiento peronista, y la decisión es inminente”, detallaron desde el mencionado periódico.

¿MEA CULPA DEL FMI?

Cabe mencionar que según un informe de mayo elaborado por economistas de la Universidad de Buenos Aires, la petición de una mayor inyección de liquidez del FMI se produce a pesar de que Argentina no ha cumplido muchos de los objetivos establecidos. Esto mediante un programa de préstamo de US$44.000 millones acordado con el Fondo el año pasado.

Estos objetivos refieren a la reducción del déficit fiscal, el aumento de los ingresos y la acumulación de reservas, destacaron. “Sin embargo, los observadores del FMI esperan que el Fondo apruebe más dinero en su próxima revisión, prevista para principios de julio, para evitar una crisis mayor y permitir que Argentina devuelva el dinero al prestamista con sede en Washington”, consignaron desde el medio británico.

Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, declaró: “El Fondo no quiere ser responsable de que Argentina se vaya a pique. Tampoco quiere que Argentina tenga atrasos durante un largo periodo... así que hay muchos incentivos para que el Fondo concluya la revisión”.

LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA

Aun así, el FMI manifestó que el personal del fondo había estado colaborando “muy estrechamente” con Argentina en la última revisión del programa. Según trascendió, inclusive “reconociendo al mismo tiempo el impacto de la sequía”.

En línea a lo dicho por el FMI, hicieron referencia a una fuente del Ministerio de Economía en Buenos Aires, que dijo que Argentina quería fondos para compensar la pérdida de ingresos de exportación provocada por la sequía. También quiere utilizar parte del dinero del FMI para intervenir en los mercados y apuntalar el peso.

Sin embargo, Héctor Torres, investigador del Center for International Governance Innovation y exdirector ejecutivo del FMI, se mostró escéptico: “El banco central argentino se ha quedado sin dólares y el tipo de cambio oficial es claramente insostenible”.

La Soja en niveles cada vez más bajos.

Y agregó: “El Fondo quiere evitar empujar al país al default... pero no puedo ver al directorio ejecutivo del Fondo permitiendo el uso de recursos del FMI para comprar pesos en el mercado de divisas”. Una fuente familiarizada con las conversaciones del FMI dijo que había una frustración considerable sobre Argentina.

“Hay muy poco apoyo para seguir enredando”, dijo la fuente anteriormente mencionada, y continuó: “Massa debería haber hecho un gran ajuste cuando asumió el cargo”. Por su parte, Sturzenegger dijo que el fondo podría prestar a la Argentina lo suficiente para hacer frente a los próximos reembolsos al propio FMI, pero no sumas mayores.

EL DESEMBOLSO DEL FMI

“Creo que lo que hará el fondo, en lugar de desembolsar [todo] el resto de los fondos del programa, será solo dar dinero en línea con lo que la Argentina tiene que devolverles. . . Así que creo que el fondo aplazará la cuestión del paquete [más amplio] de Argentina para hablar de ello con el próximo gobierno”, sostuvo el ex banquero.

Al respecto, “Los riesgos son tanto políticos como económicos. El candidato de la derecha dura, Javier Milei, está obteniendo buenos resultados en las encuestas y podría superar las elecciones primarias de agosto, que se celebran simultáneamente para todos los partidos políticos. Milei ha defendido la dolarización de la economía, por lo que un buen resultado suyo podría desestabilizar aún más la situación al aumentar las expectativas de una gran devaluación”, estimaron ante la consulta.

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y el ministro de Economía, Sergio Massa - Foto Twitter Sergio Massa

“Si este tipo dolarizaría la economía y tiene un tercio de los votos en las urnas, ¿por qué mantener la deuda interna?”, se preguntó una persona familiarizada con las conversaciones con el FMI. Considerado durante mucho tiempo como el villano por muchos argentinos por su papel en el pasado en los programas de austeridad, el FMI tiene pocas buenas opciones.

“El Fondo probablemente será criticado por hacer algo horrible encima de un programa horrible”, dijo Werner, que supervisó un rescate anterior del FMI en 2018. “Pero al fin y al cabo no les habrían devuelto el dinero de todos modos. O prestas a Argentina para que pague o no pagará. Ambas partes ampliarán y fingirán”, concluyó el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

