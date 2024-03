“Antes y Después”: cómo es el vino que Andrés Ciro presentó en medio de la Vendimia

“Quizás no sea el vino…”, es una frase que muchas veces cantó Andrés Ciro Martínez arriba de un escenario, pero está vez sí fue el vino lo que trajo al cantante a Mendoza, el vino y la música. En el marco de los festejos vendimiales, donde Ciro y Los Persas fue el show de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el artista presentó nuevas añadas y etiquetas de su propio vino, el que elabora de la mano del enólogo Andrés “Mono” Vignoni.

En la tarde del domingo, frente a un íntimo grupo de invitados, Ciro y Vignoni dieron a conocer “Antes y Después”, un dúo de tintos que viene a completar la línea de vinos que desde hace algunos años ya elaboran juntos con uvas de las zonas más destacadas de Mendoza. También, dieron a conocer las nuevas añadas de Tan Solo, el primogénito del proyecto -compuesto en un 87% por Malbec-, y Luz de Marfil -un Chardonnay-, el ejemplar blanco que cierra el portfolio.

Tan Solo, el primer vino de Andrés Ciro Martínez. - Los Andes

Combinando una vez más la música y el vino, esta vez eligieron un clásico de Ciro y los Persas (los dos anteriores refieren a éxitos de Los Piojos) para darle vida a “Antes” y “Después”, dos etiquetas que aluden también a la historia del vino argentino, representando el “antes” del estilo argentino, con un blend de Cabernet Sauvignon y Malbec que remite a los ejemplares de la década del ‘90, y al después, con un Cabernet Franc y Malbec que transmite la frescura de los dos varietales con mayor proyección de la actualidad.

“Este dueto de vinos va a convivir para quien quiera entender un poquito de lo que pasó estos últimos 50 años en Argentina, para que tenga las dos botellas, se siente, pruebe y que sea así de sencillo. La búsqueda de Antes y Después, tiene que ver, no solamente con la parte estilística, tiene que ver también, con la letra de la canción”, explicó Andrés Vignoni.

"Después", uno de los dos vinos que componen el dúo de "Antes y Después". - Los Andes

Y sobre esa profunda relación con la letra del tema, fue el propio Ciro quien explicó a que refieren algunos versos: “La letra habla del amor a través de las generaciones, habla de ese encuentro que a veces se mueve con alguien, que decidimos que la conocemos de antes, que hay un entendimiento inmediato. Por eso dice, que es un placer verte otra vez, decimos sin hablar, hoy todo vuelve a empezar, y será lo que ya fue, y después hay una tercera parte que dice, ‘nuestro amor renacerá, con idéntica pasión, almas sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién serás?’”, detalló el cantante y contó que a lo largo de la letra se refleja la relación de dos amantes que se reencuentran en diferentes vidas en distintas etapas de la historia, desde la época de las cavernas, pasando por el periodo de esclavitud y hasta habla de la conquista de América.

Toda esa idea se ve reflejada en la etiqueta, donde el diseñador Nano Alfonsín -también responsable del diseño de Luz Marfil-, logró plasmar toda esa idea en una ilustración que conecta por medio de un portal al hombre de las cavernas y una mujer astronauta. El primero, en la etiqueta de “Antes”, con el hombre intentado conectar con su amada que está en el futuro, y ella en “Después”, buscando en el pasado a su gran amor.

El diseño de Antes y Después, a cargo de Nano Alfonsín. - Los Andes

Estos vinos se encuentran en una gama de calidad y precio un tanto superior a la de Tan Solo, el otro tinto del proyecto, aunque no abandonan el espíritu del proyecto, sin abandonar la idea de disfrute con el que nació la colaboración. “Se dan historias con los fans que son muy lindas. Por ejemplo, a veces la distribuidora llevó cajas a casa y nos dimos cuenta de que eran barrios casi de tierra. Donde la mujer le dijo, ‘este lo vamos a guardar para el cumpleaños del 15 de la nena’. O sea que tiene un valor muy importante para esa gente. El vino esconde historias, esconde sentimientos muchas veces que son muy especiales, que no se dan con otras cosas, con otros regalos”, reconoció el artista.

Andrés Ciro Martínez presentó sus nuevos vinos en su paso por Mendoza. - Los Andes

Cómo nació el vino de Ciro

La relación entre Andrés Ciro Martínez y Andrés Vignoni podría decirse que empezó desde la admiración y luego se transformó en una amistad. El “Mono”, fanático del rock (Ciro contó incluso que la mamá del enólogo confesó que varias veces “lustró su cara pegada en el placard de la habitación”) se acercó al músico con un pequeño, pero serio proyecto.

“Ya había tenido un pequeño proyecto a través de Nicolás Aleman, pero cuando se acercó el Mono vi que era algo muy serio, con la mezcla perfecta de pasión y orden, sumado a su talento”, sostuvo Ciro.

A ese vino inicial, que surgió después de algunas pruebas, le siguió el crecimiento del proyecto y la ampliación de las líneas con Luz de Marfil, un Chardonnay de San Pablo y Gualtallary. “El blanco fue una propuesta mía y fuimos buscando relación con los temas. Y ahora salió Antes y Después. Es algo que me produce placer”, destacó el ex líder de Los Piojos.

Luz de Marfil, el blanco de los vinos de Ciro. - Los Andes

Y al hacer un paralelismo con la música, Ciro opinó que crear una nueva etiqueta se asemeja al proceso creativo de armar la tapa de un disco. “Son las charlas, discusiones, idas y vueltas que tenés con el diseñador definiendo qué va y qué no. Los diseñadores también defienden su arte y vos defendés tu visión. Y está bueno, porque es interesante. Por ejemplo, la etiqueta de Luz de Marfil, me gusta mucho y fue una propuesta de cero por Nano Alfonsín, yo no tuve mayor injerencia. En la de Antes y Después discutimos más, hicimos más Zoom para definir cómo reflejar cada época y no fue fácil también, porque hicimos muchas reuniones y nos fuimos acercando. Finalmente creo que quedó muy bien”, completó el artista.

Sobre su gusto personal de los vinos, quien es uno de los íconos del rock nacional, reconoció que algo que no le gusta es la astringencia de algunos ejemplares. “He probado algunos vinos de músicos y me resultaron muy astringente, me río porque lo jodía mucho a un músico con ese tema, le decía que se me había acabado el tiner y estaba limpiando las piletas y me podía mandar una cajita”, recordó con una sonrisa.

Ciro en Mendoza para habla de sus vinos. - Los Andes

“Creo que pasé por la etapa, como muchos argentinos, de la madera. Pero ahora me cansa un poco. Me gustan más ahora los vinos más frescos, más de tomar, pero la diferencia la sentís a medida que suben los precios. Me gustan, por ejemplo, los Pinot Noir, los blend de Malbec con el Cabernet Franc. No soy un técnico, pero sí le busco diferencias”, reconoció Ciro.

