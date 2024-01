Por estos d√≠as de enero, la Administraci√≥n Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los haberes a titulares de jubilaciones que no superen el monto de la m√≠nima. Adem√°s, les depositan un bono de $55.000. No obstante, aparecen algunas dudas y reclamos por parte de los jubilados que no recibieron el refuerzo anunciado por el Gobierno. ¬ŅQu√© pas√≥?

POR QU√Č NO ME PAGARON EL BONO DE $55.000

El miércoles 10 de enero comenzó el pago a aquellos titulares de jubilaciones que no superan el haber mínimo, un calendario que seguirá hasta el martes 23 de enero cuando llegue el turno de los DNI terminados en 9 (ver abajo en detalle las fechas).

Algunos pensionados (ya culminó su calendario de pago) así como los jubilados de los rangos más bajos comunicaron que no han recibido el depósito correspondiente al bono de $55.000. Las posibles razones para esta situación podrían ser:

Ser un titular de jubilación o pensión de Anses que percibe más de un haber mínimo.

Acceder tanto a una jubilación como a una pensión, cuyos montos combinados superan el valor de la jubilación mínima (actualmente $105.712).

Es importante recordar que este bono est√° dise√Īado para alcanzar un monto total de $160.712,61.

C√ďMO RECLAMAR A ANSES SI NO COBR√Č EL BONO DE $55.000

Ante la falta de depósito, se recomienda realizar consultas y reclamos a través de la línea 130 de Anses. Este proceso permitirá a los afectados obtener información y asistencia para resolver cualquier inconveniente que pueda haber surgido en el cobro de los $55.000.

Anses: por qué no me pagaron el bono de $55.000 en enero de 2024 - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

JUBILADOS Y PENSIONADOS - MONTOS A COBRAR EN ENERO DE 2024

Aquí detallamos los cálculos para diferentes tipos de jubilaciones y pensiones:

Jubilación mínima:

Monto sin bono: $105.712 (haber mínimo tras el aumento de diciembre).

Bono de $55.000.

Total a cobrar en enero de 2024: $160.712.

Pensión Madres de 7 Hijos:

Monto sin bono: $105.712 (equivalente a un haber mínimo).

Bono de $55.000.

Total a cobrar en enero de 2024: $160.712.

Pensión por Vejez e Invalidez:

Monto sin bono: $73.998 (70% de la jubilación mínima).

Bono de $55.000.

Total a cobrar en enero de 2024: $128.998.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Monto sin bono: $84.570 (80% de la mínima).

Bono de $55.000.

Total a cobrar en enero de 2024: $139.570.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

CU√ĀNDO COBRO EN ENERO DE 2024: CALENDARIO DE PAGOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS

Pensiones No Contributivas (PNC) - completado

‚öę DNI terminados en 0 y 1: mi√©rcoles 3 de enero

‚öę DNI terminados en 2 y 3: jueves 4 de enero

‚öę DNI terminados en 4 y 5: viernes 5 de enero

‚öę DNI terminados en 6 y 7: lunes 8 de enero

‚öę DNI terminados en 8 y 9: martes 9 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

‚öę DNI terminados en 0: mi√©rcoles 10 de enero

‚öę DNI terminados en 1: jueves 11 de enero

‚öę DNI terminados en 2: viernes 12 de enero

‚öę DNI terminados en 3: lunes 15 de enero

‚öę DNI terminados en 4: martes 16 de enero

‚öę DNI terminados en 5: mi√©rcoles 17 de enero

‚öę DNI terminados en 6: jueves 18 de enero

‚öę DNI terminados en 7: viernes 19 de enero

‚öę DNI terminados en 8: lunes 22 de enero

‚öę DNI terminados en 9: martes 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

‚öę DNI terminados en 0 y 1: mi√©rcoles 24 de enero

‚öę DNI terminados en 2 y 3: jueves 25 de enero

‚öę DNI terminados en 4 y 5: viernes 25 de enero

‚öę DNI terminados en 6 y 7: lunes 29 de enero

‚öę DNI terminados en 8 y 9: martes 30 de enero

