ANSES: cuánto aumentan las PNC en abril y cuándo se cobran

La ANSES aplicará en abril una actualización en las PNC que modifica los montos a cobrar para los beneficiarios en todo el país. El ajuste ya fue oficializado y se calcula en base al último dato de inflación.
ANSES actualiza en abril las PNC con un aumento del 2,9% y confirma el calendario de pagos. El bono sigue sin confirmación oficial.
La ANSES aplicará en abril una actualización en las PNC que modifica los montos a cobrar para los beneficiarios en todo el país. El ajuste ya fue oficializado y se calcula en base al último dato de inflación.
El incremento impacta directamente en los haberes y se complementa con el calendario de pagos definido para el mes. Además, se mantiene la expectativa por un posible bono, aunque todavía no fue confirmado.
El aumento de abril se determina a partir del índice de inflación de febrero informado por el Indec, que fue del 2,9%. Este porcentaje se aplica directamente sobre los haberes vigentes, generando una suba automática en las pensiones no contributivas.
Con esta actualización, el monto de las PNC pasa de $258.720,62 en marzo a $266.220 en abril. Este valor es el ingreso confirmado para todos los beneficiarios.
En relación al bono, no está confirmado para abril. Sin embargo, si se repite el de $70.000, el total podría llegar a $336.220, aunque por ahora es solo una posibilidad.
Los escenarios posibles quedan definidos de forma clara:
El cronograma de pagos de abril de ANSES se organiza según la terminación del DNI:
Las PNC se ubican entre los primeros pagos del calendario mensual.
El aumento de abril no solo alcanza a las PNC, sino que también impacta en otras prestaciones del sistema previsional administrado por ANSES. Todas se actualizan bajo el mismo esquema.
La jubilación mínima se eleva a $380.319, mientras que la PUAM alcanza valores cercanos a $304.255, sin considerar adicionales. Esto garantiza que jubilados, pensionados y titulares de programas previsionales reciban incrementos alineados con la inflación.