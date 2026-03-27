27 de marzo de 2026 - 10:00

ANSES: cuánto aumentan las PNC en abril y cuándo se cobran

ANSES actualiza en abril las PNC con un aumento del 2,9% y confirma el calendario de pagos. El bono sigue sin confirmación oficial.

La PNC pasa de $258.720 en marzo a $266.220 en abril.

La PNC pasa de $258.720 en marzo a $266.220 en abril.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES aplicará en abril una actualización en las PNC que modifica los montos a cobrar para los beneficiarios en todo el país. El ajuste ya fue oficializado y se calcula en base al último dato de inflación.

Leé además

anses confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios

ANSES confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios
La Ayuda Escolar Anual de ANSES llega en marzo, así solicitas el pago. 

ANSES confirmó la Ayuda Escolar: cómo acceder a $85.000 si cobrás AUH o SUAF

El incremento impacta directamente en los haberes y se complementa con el calendario de pagos definido para el mes. Además, se mantiene la expectativa por un posible bono, aunque todavía no fue confirmado.

Cuánto aumentan las PNC de ANSES en abril y cuánto se cobra

El aumento de abril se determina a partir del índice de inflación de febrero informado por el Indec, que fue del 2,9%. Este porcentaje se aplica directamente sobre los haberes vigentes, generando una suba automática en las pensiones no contributivas.

Créditos ANSES.jpg
Jubilaciones y PUAM tambi&eacute;n se actualizan con el mismo ajuste.

Jubilaciones y PUAM también se actualizan con el mismo ajuste.

Con esta actualización, el monto de las PNC pasa de $258.720,62 en marzo a $266.220 en abril. Este valor es el ingreso confirmado para todos los beneficiarios.

En relación al bono, no está confirmado para abril. Sin embargo, si se repite el de $70.000, el total podría llegar a $336.220, aunque por ahora es solo una posibilidad.

Los escenarios posibles quedan definidos de forma clara:

  • Sin bono: $266.220
  • Con bono (posible): $336.220

Calendario de pagos PNC en abril

El cronograma de pagos de abril de ANSES se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI 0 y 1: 10/4
  • DNI 2 y 3: 13/4
  • DNI 4 y 5: 14/4
  • DNI 6 y 7: 15/4
  • DNI 8 y 9: 15/4

Las PNC se ubican entre los primeros pagos del calendario mensual.

DLA - 2026-02-02T150204.026
Según la psicología, las personas que todavía usan calendario de papel conservan 7 ventajas cognitivas clave.

Según la psicología, las personas que todavía usan calendario de papel conservan 7 ventajas cognitivas clave.

Qué otras prestaciones de ANSES también se actualizan en abril

El aumento de abril no solo alcanza a las PNC, sino que también impacta en otras prestaciones del sistema previsional administrado por ANSES. Todas se actualizan bajo el mismo esquema.

La jubilación mínima se eleva a $380.319, mientras que la PUAM alcanza valores cercanos a $304.255, sin considerar adicionales. Esto garantiza que jubilados, pensionados y titulares de programas previsionales reciban incrementos alineados con la inflación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ANSES definió las fechas de cobro de la AUH según la terminación del DNI para abri

AUH: calendario de pago de abril 2026 y cuánto se cobra

ANSES actualizó los montos de asignaciones familiares.

ANSES: aumentos confirmados en asignaciones familiares y calendario de pagos de marzo

Guillermo Arancibia, nuevo titular de Anses

Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo titular de Anses

Fernando Bearzi presentó su renuncia como director de Anses.

Renunció el director de Anses y ya son tres las salidas en la gestión de Milei: quién ocupa el cargo