ANSES: cuánto aumentan las PNC en abril y cuándo se cobran

La ANSES aplicará en abril una actualización en las PNC que modifica los montos a cobrar para los beneficiarios en todo el país. El ajuste ya fue oficializado y se calcula en base al último dato de inflación.

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ANSES confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios

El incremento impacta directamente en los haberes y se complementa con el calendario de pagos definido para el mes. Además, se mantiene la expectativa por un posible bono, aunque todavía no fue confirmado.

El aumento de abril se determina a partir del índice de inflación de febrero informado por el Indec , que fue del 2,9% . Este porcentaje se aplica directamente sobre los haberes vigentes, generando una suba automática en las pensiones no contributivas .

Con esta actualización, el monto de las PNC pasa de $258.720,62 en marzo a $266.220 en abril . Este valor es el ingreso confirmado para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y PUAM también se actualizan con el mismo ajuste.

En relación al bono, no está confirmado para abril . Sin embargo, si se repite el de $70.000 , el total podría llegar a $336.220 , aunque por ahora es solo una posibilidad.

Los escenarios posibles quedan definidos de forma clara:

Sin bono: $266.220

Con bono (posible): $336.220

Calendario de pagos PNC en abril

El cronograma de pagos de abril de ANSES se organiza según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 10/4

DNI 2 y 3: 13/4

DNI 4 y 5: 14/4

DNI 6 y 7: 15/4

DNI 8 y 9: 15/4

Las PNC se ubican entre los primeros pagos del calendario mensual.

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Qué otras prestaciones de ANSES también se actualizan en abril

El aumento de abril no solo alcanza a las PNC, sino que también impacta en otras prestaciones del sistema previsional administrado por ANSES. Todas se actualizan bajo el mismo esquema.

La jubilación mínima se eleva a $380.319, mientras que la PUAM alcanza valores cercanos a $304.255, sin considerar adicionales. Esto garantiza que jubilados, pensionados y titulares de programas previsionales reciban incrementos alineados con la inflación.