ANSES confirma aumento en Pensiones No Contributivas: quiénes cobrarán en agosto $384.305

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,62% en las Pensiones No Contributivas (PNC) que se aplicará desde agosto de 2025 . El ajuste se realiza en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.

YPF: Burford dijo que no quiere controlar la petrolera y se abrió una vía alternativa

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó posibles suspensiones en julio, ¿cómo evitarlas?

Las PNC por discapacidad subirán de $216.506,35 a $220.013,75. Con el bono de $70.000, el total a cobrar será de $290.013,75, con una mejora real del 1,22%.

Las PNC por vejez, otorgadas a personas mayores de 70 años sin cobertura previsional ni ingresos, tendrán el mismo incremento, alcanzando también los $220.013,75 más el bono.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos o más, el haber pasará de $309.294,79 a $314.305,37, y con el bono vigente, el total será de $384.305,37, lo que implica una suba efectiva del 1,32%.

Pesos, billetes.jpg El haber más alto lo cobran madres de siete hijos: llegará a $384.305 este mes.

Respecto a la nueva ley aprobada por el Congreso, desde ANSES aclararon que “aunque la normativa establece un aumento del 7,2% y un bono de $110.000, no entrará en vigencia hasta su promulgación oficial”.

Quiénes pueden acceder a las Pensiones No Contributivas de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) están destinadas a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y no cuentan con ingresos ni recursos suficientes para sostenerse. Además, no deben tener familiares legalmente obligados a brindarles asistencia.

Según lo establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pueden acceder a este beneficio los siguientes grupos:

Personas con discapacidad total y permanente , certificada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Personas mayores de 70 años sin cobertura previsional , sin jubilación ni pensión contributiva.

Madres de siete hijos o más , sin importar la edad de los hijos, siempre que no cuenten con otro ingreso.

Personas que viven con VIH o Hepatitis, dentro del marco de protección social que contempla ANSES para estas condiciones de salud.

Para recibir una PNC, los solicitantes no deben tener otros beneficios activos registrados en ANSES, ni bienes o ingresos que superen los límites patrimoniales establecidos por el organismo.