Anses bono de $15.000: cuándo cobro y cuánto me corresponde según la cantidad de hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció la fecha de pago del bono especial de 15.000 pesos que recibirán aquellas personas que reciben asignaciones por parte del Estado.

La confirmación de este dinero la había realizado el presidente Alberto Fernández , después de aplicar nuevas restricciones y cierres en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el aumento de contagios de coronavirus .

“No queremos que esas personas queden a la intemperie”, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10, y precisó que este refuerzo será por única vez.

Precisó además que “en todo el país, hay alrededor de dos millones 700 mil personas (en este universo de quienes cobran asignaciones) y se cobrará en los lugares donde existen estas restricciones”, tras lamentar que en algunas provincias los gobernadores no acompañaron sus medidas de suspensión de actividades económicas.

Fecha de pago del bono de 15.000 pesos (archivo)

La titular de Anses, Fernanda Raverta, anunció que el bono de $15.000 se depositará a los beneficiarios el próximo lunes 26 de abril.

“Con el objetivo de proteger a los argentinos y argentinas en materia de salud e ingresos, a partir del lunes 26 de abril casi 1 millón de personas que cobran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y titulares de Asignaciones Familiares para monotributistas A y B, que viven en el AMBA, recibirán por única vez un refuerzo de 15 mil pesos”, declaró Raverta en una entrevista radial.

¿Hay que hacer algún trámite para el bono de 15.000 pesos?

No es necesario hacer trámite adicional ni inscribirse. Se hace un cruce de datos en Mi Anses y el depósito es automático.

“Hicimos 700 denuncias penales en lo que va del año por trámites fraudulentos, por eso es bueno recordar que no se debe realizar ningún trámite adicional para recibir este refuerzo, que no se abona con el cronograma habitual porque teníamos que esperar al 10 de mayo y la Anses tiene la posibilidad e inteligencia para hacerlo antes. El pago es por familia y no por hijo y podría llegar a ampliarse a otros distritos”, aclaró Raverta.

El Presidente y la titular de Anses, Fernanda Raverta (Télam/Archivo)

¿Quiénes cobran el bono de 15.000 pesos?

Requisito excluyente: residir en el AMBA.

Titulares de Asignación Universal por Hijo ( AUH

Titulares de Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Monotributistas de categorías A y B

Como se dijo anteriormente, los 15.000 pesos se depositan por cada familia y no por cada hijo menor de edad. Es decir que la cantidad de niños y niñas a cargo no aplica en este bono, a diferencia de lo que ocurre con otros beneficios de Anses.