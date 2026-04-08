Becas Manuel Belgrano: ANSES confirmó que se extiende la inscripción para cobrar $81.600 por mes

La Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano confirmó que se extiende la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026 , una medida clave para estudiantes de universidades públicas que buscan acceder a este beneficio. La nueva fecha límite para anotarse será el lunes 13 de abril.

Euforia en los mercados: se desplomaron el dólar y el riesgo país

El programa, que se paga a través de ANSES , garantiza un ingreso mensual de $81.685 durante 12 meses . La prórroga apunta a que más aspirantes puedan completar el trámite y postularse en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

La inscripción a las Becas Manuel Belgrano permanecerá abierta hasta el 13 de abril de 2026, tras la prórroga oficializada en la Resolución 159/2026. Esta extensión permite que más estudiantes ingresantes puedan completar el proceso de postulación.

El beneficio está dirigido a quienes cursan carreras estratégicas en universidades públicas. Los seleccionados recibirán 12 cuotas mensuales de $81.685, con pagos a cargo de ANSES.

Para acceder a las Becas Manuel Belgrano , los aspirantes deben cumplir condiciones generales, académicas y socioeconómicas. Entre los requisitos principales se encuentran ser argentino nativo o naturalizado, tener entre 17 y 30 años, haber finalizado el secundario sin adeudar materias, estar inscripto en una universidad pública y no haber completado una carrera de grado.

Becas Manuel Belgrano (2).jpg La beca de $81.685 mensuales busca garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en universidades públicas de todo el país. Freepik

En cuanto a la situación económica, los ingresos del grupo familiar no deben superar seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles. A nivel académico, se exige ser estudiante regular; en el caso de ingresantes, estar inscripto en la carrera, y para estudiantes avanzados, haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual en el ciclo lectivo previo.

Las carreras incluidas abarcan áreas clave como energía, minería, logística, tecnologías de la información, agroindustria, biotecnología y ciencias exactas. Para 2026, se priorizarán especialmente energía, minería y logística, por lo que esos perfiles tendrán mayor peso en la asignación de cupos.

El programa contempla un total de 36.000 becas. Primero se asignan a quienes renuevan el beneficio y luego el resto se distribuye entre nuevos postulantes.

Cómo inscribirse