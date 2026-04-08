8 de abril de 2026 - 09:11

Becas Manuel Belgrano: ANSES confirmó que se extiende la inscripción para cobrar $81.600 por mes

Se extendió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026 hasta el 13 de abril y el beneficio mensual que paga ANSES alcanza los $81.685.

El pago de las becas se realiza a través de ANSES en 12 cuotas mensuales.

El pago de las becas se realiza a través de ANSES en 12 cuotas mensuales.

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Diario Río Negro
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano confirmó que se extiende la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026, una medida clave para estudiantes de universidades públicas que buscan acceder a este beneficio. La nueva fecha límite para anotarse será el lunes 13 de abril.

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El programa, que se paga a través de ANSES, garantiza un ingreso mensual de $81.685 durante 12 meses. La prórroga apunta a que más aspirantes puedan completar el trámite y postularse en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Becas Manuel Belgrano: hasta cuándo se extiende la inscripción y quiénes pueden cobrar $81.685

La inscripción a las Becas Manuel Belgrano permanecerá abierta hasta el 13 de abril de 2026, tras la prórroga oficializada en la Resolución 159/2026. Esta extensión permite que más estudiantes ingresantes puedan completar el proceso de postulación.

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El beneficio está dirigido a quienes cursan carreras estratégicas en universidades públicas. Los seleccionados recibirán 12 cuotas mensuales de $81.685, con pagos a cargo de ANSES.

Requisitos, carreras estratégicas y cómo inscribirse a Becas Manuel Belgrano

Para acceder a las Becas Manuel Belgrano, los aspirantes deben cumplir condiciones generales, académicas y socioeconómicas. Entre los requisitos principales se encuentran ser argentino nativo o naturalizado, tener entre 17 y 30 años, haber finalizado el secundario sin adeudar materias, estar inscripto en una universidad pública y no haber completado una carrera de grado.

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La beca de $81.685 mensuales busca garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en universidades públicas de todo el país.

La beca de $81.685 mensuales busca garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en universidades públicas de todo el país.

En cuanto a la situación económica, los ingresos del grupo familiar no deben superar seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles. A nivel académico, se exige ser estudiante regular; en el caso de ingresantes, estar inscripto en la carrera, y para estudiantes avanzados, haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual en el ciclo lectivo previo.

Las carreras incluidas abarcan áreas clave como energía, minería, logística, tecnologías de la información, agroindustria, biotecnología y ciencias exactas. Para 2026, se priorizarán especialmente energía, minería y logística, por lo que esos perfiles tendrán mayor peso en la asignación de cupos.

El programa contempla un total de 36.000 becas. Primero se asignan a quienes renuevan el beneficio y luego el resto se distribuye entre nuevos postulantes.

Cómo inscribirse

  • Ingresar a la plataforma oficial del programa: becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar/ingreso_postulantes
  • Iniciar sesión con usuario y contraseña de Mi Argentina. Por dudas técnicas sobre acceso, usuario o contraseña, se puede consultar la Mesa de Ayuda.
  • Completar y enviar el formulario online.
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