31 de marzo de 2026 - 09:15

ANSES aplica aumento en abril y actualiza el SUAF: cuánto se cobra y calendario de pago

Con la suba del 2,90%, ANSES actualiza los montos del SUAF en abril y define el calendario de pago según la terminación del DNI.

Los nuevos valores del SUAF varían según el ingreso del grupo familiar.

Los nuevos valores del SUAF varían según el ingreso del grupo familiar.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En abril de 2026, la ANSES aplica un aumento del 2,90% en todas las prestaciones, incluyendo el SUAF. Esta actualización modifica los montos de las Asignaciones Familiares según el ingreso del grupo familiar.

Leé además

El 20% del monto retenido por ANSES se cobra solo tras completar el trámite.

AUH de ANSES: últimos días para presentar la libreta y cobrar hasta $796.000 del monto retenido
La PNC pasa de $258.720 en marzo a $266.220 en abril.

ANSES: cuánto aumentan las PNC en abril y cuándo se cobran

Con los nuevos valores ya vigentes, también se confirmó el calendario de pago del mes, que organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cuánto se cobra con el aumento del SUAF de ANSES en abril

De acuerdo con la información oficial, el valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. A su vez, se establece que la segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual.

Anses / Jubilados

Con el incremento aplicado, los montos de la Asignación Familiar por Hijo quedan definidos así:

  • Ingresos hasta $1.028.268: $68.340,01
  • Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17
  • Entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81
  • Entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Para hijos con discapacidad, los valores son:

  • Hasta $1.028.268: $222.510,62
  • Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28
  • Desde $1.508.055,01: $99.346,86
AUH Anses (3).jpg

También se actualizaron las asignaciones de pago único:

  • Nacimiento: $79.659,01
  • Adopción: $476.267,51
  • Matrimonio: $119.274,48
  • Cónyuge: $16.580,28

Calendario de pago del SUAF ANSES en abril 2026

El calendario de pago del SUAF para abril ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:

  • 10 de abril: DNI terminados en 0
  • 13 de abril: DNI terminados en 1
  • 14 de abril: DNI terminados en 2
  • 15 de abril: DNI terminados en 3
  • 16 de abril: DNI terminados en 4
  • 17 de abril: DNI terminados en 5
  • 20 de abril: DNI terminados en 6
  • 21 de abril: DNI terminados en 7
  • 22 de abril: DNI terminados en 8
  • 23 de abril: DNI terminados en 9

Además, el 10 de abril se realiza el pago para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin segmentación por DNI.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

anses confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios

ANSES confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios

La Ayuda Escolar Anual de ANSES llega en marzo, así solicitas el pago. 

ANSES confirmó la Ayuda Escolar: cómo acceder a $85.000 si cobrás AUH o SUAF

ANSES definió las fechas de cobro de la AUH según la terminación del DNI para abri

AUH: calendario de pago de abril 2026 y cuánto se cobra

ANSES actualizó los montos de asignaciones familiares.

ANSES: aumentos confirmados en asignaciones familiares y calendario de pagos de marzo