ANSES aplica aumento en abril y actualiza el SUAF: cuánto se cobra y calendario de pago

En abril de 2026, la ANSES aplica un aumento del 2,90% en todas las prestaciones, incluyendo el SUAF . Esta actualización modifica los montos de las Asignaciones Familiares según el ingreso del grupo familiar.

ANSES: cuánto aumentan las PNC en abril y cuándo se cobran

AUH de ANSES: últimos días para presentar la libreta y cobrar hasta $796.000 del monto retenido

Con los nuevos valores ya vigentes, también se confirmó el calendario de pago del mes, que organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario.

De acuerdo con la información oficial, el valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo . A su vez, se establece que la segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual.

Con el incremento aplicado, los montos de la Asignación Familiar por Hijo quedan definidos así:

Para hijos con discapacidad, los valores son:

Hasta $1.028.268: $222.510,62

Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28

Desde $1.508.055,01: $99.346,86

AUH Anses (3).jpg

También se actualizaron las asignaciones de pago único:

Nacimiento: $79.659,01

Adopción: $476.267,51

Matrimonio: $119.274,48

Cónyuge: $16.580,28

Calendario de pago del SUAF ANSES en abril 2026

El calendario de pago del SUAF para abril ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:

10 de abril: DNI terminados en 0

13 de abril: DNI terminados en 1

14 de abril: DNI terminados en 2

15 de abril: DNI terminados en 3

16 de abril: DNI terminados en 4

17 de abril: DNI terminados en 5

20 de abril: DNI terminados en 6

21 de abril: DNI terminados en 7

22 de abril: DNI terminados en 8

23 de abril: DNI terminados en 9

Además, el 10 de abril se realiza el pago para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin segmentación por DNI.