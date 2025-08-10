Alimentos 'tarjeteados': el 46% de las compras en supermercados se paga con tarjeta de crédito

Así lo confirma el informe del Centro de Economía Política Argentina. Advierten también que a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la inflación, "en principio no está ocurriendo".

El 46% de las compras de alimentos en supermercados se realizaron con tarjeta de crédito, marcando un hito en los patrones de consumo de los argentinos. Así dicta el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En medio de un debate sobre el impacto del aumento del dólar en los precios, el analista económico del CEPA, Martín Epstein, se refirió a los alimentos. "Por primera vez la comida se compra con tarjeta de crédito y representa el 46% del total en los supermercados".

Aunque el presidente Javier Milei había sostenido que la suba del dólar no afectaría los precios de los alimentos, Epstein refutó esta idea. "No es lo que dicen tampoco las consultoras que trabajan en el día a día de aumentos de precios. Sí, ya hay varias consultoras que relevan un aumento de precios muy significativo, sobre todo en alimentos en la primera semana de agosto", detalló el economista en Radio Rivadavia.

Además aseguró que los comercios registraron incrementos de precios de entre el 3,5% y el 9%, dependiendo del rubro. También señaló que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la inflación, "en principio no está ocurriendo".

Luego señaló que la inflación se estabilizó entre el 1,5% y el 2% mensual, un nivel más bajo que en el pasado, pero aún relevante. En ese marco, Epstein citó al economista Orlando Ferreres, quien proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y alcanzar hasta el 3,5%.