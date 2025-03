Alfredo Cornejo en el Foro de Inversiones: "El Estado debe crear las condiciones para que haya muchas inversiones privadas"

WhatsApp Image 2025-03-06 at 12.58.58.jpeg

El Gobernador Alfredo Cornejo refuerza la importancia de las inversiones privadas en Mendoza

En su discurso inaugural, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó el papel fundamental de las inversiones privadas para el crecimiento económico de la provincia. "Sin inversión no hay trabajo, sin trabajo no hay mejores salarios, y sin mejores salarios no hay consumo, ni prosperidad", aseguró Cornejo, reafirmando que el motor de la economía mendocina debe ser la inversión privada.