Alerta por deudas: la morosidad en préstamos bancarios se duplicó en un año, según el Banco Central

La morosidad en el sistema financiero registró un fuerte crecimiento y alcanzó en junio su nivel más alto en un año y medio , según el último informe sobre Bancos publicado por el Banco Central . La deuda impaga se sintió mayormente en los créditos destinados al consumo, en particular en los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

En términos generales, el incumplimiento del sector privado trepó al 2,9% del total , por encima del 2,6% de mayo y muy lejos del 1,8% que se registraba en junio del 2024. El nivel actual solo fue superado en enero de 2024, cuando tras la devaluación y el salto inflacionario la morosidad había llegado al 3,5%.

Crédito y préstamos personales son los datos que resaltan (para mal) en este reporte. El informe del Central detalla que la mora en tarjetas de crédito escaló al 4,4%, más del doble del 1,9% registrado un año atrás. En los préstamos personales, la irregularidad pasó del 4,1% al 6,4% en el mismo periodo.

En cambio, otros préstamos bancarios subieron la morosidad, pero moderadamente . El comportamiento fue distinto en los préstamos con garantía real: los hipotecarios marcaron una mora de 1,4% frente al 1,7% de junio de 2024, y los ajustados por UVA se mantuvieron aún más bajos, en torno al 1%.

En el caso de los prendarios, la morosidad apenas varió: 2,6% contra 2,4% del 2024 . De esta manera, el informe confirma que los hogares suelen priorizar el pago de créditos vinculados a la vivienda o al auto frente a las deudas de consumo.

El BCRA subrayó que el aumento del ratio de irregularidad se dio de manera “generalizada entre los grupos de entidades financieras”, tanto públicas como privadas. En el caso de las familias, la mora global “alcanzó el 5,2% del total de sus créditos, principalmente por las líneas de consumo”.

“El ratio de irregularidad de las financiaciones a las empresas totalizó 1,1%, manteniéndose sin cambios significativos en comparación con el registro de mayo”, agregó el reporte.

Aumento de créditos

Mientras la morosidad crecía, el crédito en sí mostró un crecimiento en junio gracias al desarme inicial de las LEFI. Esto llevó a los bancos a volcar liquidez al mercado. Según el Banco Central, el saldo real de crédito a empresas y familias en pesos subió 4,2% en el mes (+78% interanual en términos reales).

El saldo del financiamiento al sector privado en dólares aumentó 3,8%, lo que representa un 139% interanual, según informó Infobae. El Central destacó que en el mes crecieron los depósitos del sector privado en moneda extranjera y el fondeo mediante la emisión de obligaciones negociables, que ayudaron a la expansión de los préstamos en esa moneda.

“La actividad de intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en junio. Teniendo en cuenta los principales movimientos del balance del conjunto de entidades financieras para el segmento en pesos, el aumento del saldo de los depósitos (del sector privado y público) y la caída de las LEFIs fueron los principales orígenes de fondos en el mes”, concluyó el informe del BCRA.