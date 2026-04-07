7 de abril de 2026 - 21:02

Al rojo vivo: cayeron las acciones argentinas en medio del conflicto en Medio Oriente

Los activos argentinos operaron con resultados negativos este martes. Sin embargo, Donald Trump suspendió los bombardeos y ataques contra Irán, por lo que se espera atentamente la jornada de mañana.

Vista de la operaciones en la Bolsa de Nueva York, en la sede de Wall Street, este 6 de abril de 2026.

Vista de la operaciones en la Bolsa de Nueva York, en la sede de Wall Street, este 6 de abril de 2026.

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EFE/Sarah Yenesel
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las acciones argentinas cerraron con caídas este martes en un contexto de incertidumbre internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados financieros. La volatilidad global influyó directamente en el desempeño de los activos locales.

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Cómo operó el mercado argentino

Los principales indicadores de Wall Street cerraron la jornada sin cambios, en donde el Nasdaq y el S&P 500 se mantuvieron mientras que el Dow Jones cedió 0,2%.

El precio del petróleo sigue por encima de los US$100, donde el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanza los US$108 por barril, mientras el Brent hace lo mismo en US$104. Desde que inició el año, y en especial cuando comenzó el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo subió más de US$40.

En cuanto a los ADRs (las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York), las pérdidas lideraron la jornada, con Cresud a la cabeza (-2,5%). Le siguieron IRSA (-2,4%) y Edenor (-2,1%). En cuanto a las ganancias, únicamente Mercado Libre (1,9%) destacó por sobre el resto.

En el ámbito local, el Merval retrocedió 1,1% hasta los 2.972.629,43 puntos. En el panel de líderes, el desempeño fue negativo en su mayoría y las pérdidas superaron el 5%.

Con respecto a los bonos soberanos, remontaron sobre el final y avanzaron hasta 0,4%, por lo que el riesgo país bajó hasta los 610 puntos (0,2% con respecto al cierre del lunes).

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