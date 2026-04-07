Al rojo vivo: cayeron las acciones argentinas en medio del conflicto en Medio Oriente

Las acciones argentinas cerraron con caídas este martes en un contexto de incertidumbre internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados financieros. La volatilidad global influyó directamente en el desempeño de los activos locales.
El escenario estuvo atravesado por las definiciones en torno a Donald Trump y su postura frente a Irán, aunque una vez cerrado el mercado se conoció que el presidente aceptó postergar por dos semanas “bombardeos” tras una propuesta diplomática, impulsada en gran medida por el líder de Pakistán.
Cómo operó el mercado argentino
Los principales indicadores de Wall Street cerraron la jornada sin cambios, en donde el Nasdaq y el S&P 500 se mantuvieron mientras que el Dow Jones cedió 0,2%.
El precio del petróleo sigue por encima de los US$100, donde el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanza los US$108 por barril, mientras el Brent hace lo mismo en US$104. Desde que inició el año, y en especial cuando comenzó el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo subió más de US$40.
En cuanto a los ADRs (las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York), las pérdidas lideraron la jornada, con Cresud a la cabeza (-2,5%). Le siguieron IRSA (-2,4%) y Edenor (-2,1%). En cuanto a las ganancias, únicamente Mercado Libre (1,9%) destacó por sobre el resto.
En el ámbito local, el Merval retrocedió 1,1% hasta los 2.972.629,43 puntos. En el panel de líderes, el desempeño fue negativo en su mayoría y las pérdidas superaron el 5%.
Con respecto a los bonos soberanos, remontaron sobre el final y avanzaron hasta 0,4%, por lo que el riesgo país bajó hasta los 610 puntos (0,2% con respecto al cierre del lunes).