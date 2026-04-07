Al rojo vivo: cayeron las acciones argentinas en medio del conflicto en Medio Oriente

Los activos argentinos operaron con resultados negativos este martes. Sin embargo, Donald Trump suspendió los bombardeos y ataques contra Irán, por lo que se espera atentamente la jornada de mañana.

Vista de la operaciones en la Bolsa de Nueva York, en la sede de Wall Street, este 6 de abril de 2026.

Las acciones argentinas cerraron con caídas este martes en un contexto de incertidumbre internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados financieros. La volatilidad global influyó directamente en el desempeño de los activos locales.

El escenario estuvo atravesado por las definiciones en torno a Donald Trump y su postura frente a Irán, aunque una vez cerrado el mercado se conoció que el presidente aceptó postergar por dos semanas “bombardeos” tras una propuesta diplomática, impulsada en gran medida por el líder de Pakistán.

Cómo operó el mercado argentino Los principales indicadores de Wall Street cerraron la jornada sin cambios, en donde el Nasdaq y el S&P 500 se mantuvieron mientras que el Dow Jones cedió 0,2%.

El precio del petróleo sigue por encima de los US$100, donde el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanza los US$108 por barril, mientras el Brent hace lo mismo en US$104. Desde que inició el año, y en especial cuando comenzó el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo subió más de US$40.

En cuanto a los ADRs (las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York), las pérdidas lideraron la jornada, con Cresud a la cabeza (-2,5%). Le siguieron IRSA (-2,4%) y Edenor (-2,1%). En cuanto a las ganancias, únicamente Mercado Libre (1,9%) destacó por sobre el resto.