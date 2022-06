Ahora 12: las suba de tasas podría golpear al consumo antes de reactivarlo

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la última vez que se aumentó la tasa de interés de Ahora 12, se resintió el consumo en torno al 25%. Esto presenta un temor inicial para el comercio, sin embargo, aun con el aumento, se estima que el cargo por el financiamiento será inferior al de la inflación y luego del efecto inicial, el consumo podría reactivarse.

Es que, la Secretaría de Comercio de la Nación anunció la continuidad del programa de aliento al consumo, Ahora 12, que impacta actualmente sobre 30 rubros de producción y servicios.

La renovación incluye incrementos significativos en las tasas de interés que pagan los consumidores. Hasta 12 cuotas, la tasa pasará del 33% nominal anual actual al 42% nominal anual, mientras que los planes de 18 y 24 cuotas pasarán a costar un 49% nominal anual desde el 38% previo.

En la provincia, el director ejecutivo de la Fderación Económica de Mendoza (FEM), Juan Manuel Gispert, señaló que si bien no existe una medición sobre el efecto que tiene la suba de tasas, (el programa de financiamiento a tasa subsidiada) “sigue siendo la opción más económica del mercado y la más utilizada”.

“El Ahora 12 va a ser más barato incluso cuando se renueve que ahora, en términos relativos con la inflación”, destacó Gispert y señaló que una vez que los consumidores hagan sus cuetnas, luego del impacto inicial por la suba de tasas, seguirá siendo una opción viable para realizar sus compras.

Foto: Orlando Pelichotti

Ahora 12: sin espacio en las tarjetas para financiarse

Entre los rubros más importantes incluidos en el programa se encuentran línea blanca, electrodomésticos, computadoras, notebooks y tabletas, colchones, muebles, materiales y herramientas para la construcción, bicicletas, indumentaria y calzado; y de acuerdo con Gispert es la opción más elegida por los consumidores

a la hora de financiar esas compras.

Además, con 24,9 millones de compras, el programa registró de enero a abril de este año operaciones por $411.677 millones de pesos en todo el país, con un ticket promedio de $ 17.585. Entre los rubros más vendidos se encuentran indumentaria, electrodomésticos y materiales para la construcción.

Según el Gobierno Nacional, la adecuación de las tasas “responde al crecimiento que ha tenido el Programa Ahora 12 y en vistas a la sostenibilidad del mismo conforme a la evolución reciente de las tasas de política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la política del Estado Nacional de propender a la armonización de las tasas de interés”.

Sin embargo, de acuerdo con el economista José Vargas, titular de Evaluecon, también podría responder a una estrategia de la Nación para “achicar el consumo, y que se vayan menos divisas por parte de las importaciones, a partir de la menor cantidad de ventas por parte de los comercios”.

“Sigue siendo conveniente (pagar con Ahora 12), pero habrá que analizar en qué productos en particular, porque con el aumento de las tasas de interés será difícil encontrar artículos que formen parte del programa. Cuando uno analiza la tasa efectiva o el costo financiero ya no es tan conveniente como lo era antes, y se hace difícil que las familias, que ya tienen un nivel de endeudamiento alto, encuentren límites en sus tarjetas que les permitan hacer grandes compras”, destacó el especialista.

Tasas para bancos, comercios y proveedores

La Secretaría de Comercio Interior actualizó los porcentajes máximos que las entidades pueden aplicar a quienes venden en cuotas y los que se pueden aplicar a los quienes compren con planes de financiamiento.

De manera que, a partir de la renovación, las tasas máximas de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días hábiles de realizada la venta para cada plan de financiamiento son: 3 cuotas: 5,11%; 6 cuotas: 9,77%; 12 cuotas: 18,18%; 18 cuotas: 28,84%; 24 cuotas: 35,83%.

Ahora bien, el programa también establece el interés máximo que puede cobrar cada comerciante:

Por 3 cuotas, la tasa nominal anual (TNA) es del 42%, por lo que el máximo interés que pueden cobrar los comercios sobre el precio de contado es de 5,39%. Así si se realizara una compra de $1.000 se pagarían 3 cuotas de $351,30; con una compra de $1.000 en 6 cuotas el interés asciende a 10,82% o 6 cuotas de $184,71 (42% TNA).

En 12 cuotas, el interés máximo sobre el precio final será de 22,22%, es decir que si realizás una compra de $1.000 pagarás 12 cuotas de 101,85 (TNA: 42%); en 18 cuotas el interés máximo que pueden cobrarte de acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo es de 40,53%, “si realizás una compra por $1000 pagarás 18 cuotas de $78,07″, se aclara (TNA 49%); al igual que en 24 cuotas, la tasa nominal anual se mantiene y el interés máximo que se puede cobrar es de 55,85%, o “si comprás por $1000 pagarás 24 cuotas de $64,94″.

El programa funciona los 7 días de la semana y todos los productos y servicios se pueden adquirir mediante compra online y en los locales adheridos de todo el país, que deben exhibir el logo del programa para conocimiento de las y los consumidores.