Ahora 12: las empresas no adheridas al acuerdo de precios no podrán ofrecer la financiación

La devaluación y la inflación pusieron en la cuerda floja el programa de acuerdo de precios que propone el Gobierno. Las empresas y marcas que se adherían a este tipo de medidas no están de acuerdo con solo aumentar el porcetaje propuesto en lo que dure el periodo del programa.

Finalmente, la Secretaría de Comercio dio a conocer a la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compras la medida tomada para las empresas que no se sumen al acuerdo de precios: “Se hace saber que las siguientes empresas no han suscripto el convenio de Precios Justos, motivo por el cual los bienes provistos por ellas no podrán ser alcanzados por el financiamiento previsto en el programa Ahora 12”.

Esto repercute principalmente en marcas de indumentaria y calzado, aunque los pequeños y grandes electrodomésticos también entran en la selección de empresas que no van a poder brindar el plan de financiación como medio de pago.

Cuáles son las marcas que sí están en “Precios Justos”

En la actualidad, dentro la web oficial de este programa de acuerdo de precios, figuran las marcas que firmaron convenio hasta el 31 de octubre. Lo que plantea este programa es que las empresas aumenten sus precios hasta el 5% mensual, algo que para muchas marcas no es factible porque venderían a pérdida.

Indumentaria: 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Artisan, Asterisco, Atomik, Awada, Ay Not Dead, Ayres, Azzaro, Bachino, Bensimon, Billabong, Bowen, Brooksfield, Calzados Blanco, Canterbury, Carmela Achaval, Cheeky, Clara Ibarguren, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, Devre, Geppeto, Ginebra, Grisino, Intansia, Isabel la Católica, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Juice, Key Biscayne, Kosiuko, Kozak Mallas, La Martina, Lacoste, Lazaro, Little Akiabara, Macata, Macowens, Maria Cher, Markova, Mimo, Mishka, Mistral, Naum, Nello Scocco, New Man, Nike, Penguin, Perramus, Portsaid, Prototype, Prüne, Puma, Rapsodia, Rip Curl, Rochas, Sastreria Gonzalez, Tascani, Tejica, Top Sport, Ver, Vitamina, Volcom, World Sport, Wrangler, XL Extra Large, Yagmour.

Calzado: Addnice, Adidas, Alpine Skate, Asics, Atomik, Converse, Cristóbal Colón, Dysloke, Fila, Head, Isabel la Católica, Jaguar, New Balance, Nike, Olimpikus, Puma, Rip Curl, Top Sport, Umbro, Viamo, Volcom, White Butterfly.

En el contexto de compañías dedicadas a la fabricación de electrodomésticos, se establecieron incrementos acordados que se mantendrán hasta finales de octubre, los cuales ascienden al 25%. Las marcas adheridas son:

Electro y línea blanco: Bosch, Daikin, Electrolux, Enova, Liliana, Peabody, Whirlpool, Samsung.

